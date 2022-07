Povezani smo v vsem, kar nas obdaja

Sodobna znanost je tik pred tem, da razreši eno največjih skrivnosti vseh časov, in sicer da je vse v našem svetu povezano z vsem. »Raziskave so dokazale, da smo tudi mi povezani z vsem, to pa nam podari moč, da lahko med razvojem ključnih dogodkov v življenju karte premešamo v svojo korist. V vseh stvareh, od iskanja ljubezni do ozdravljenja ljubljenih in izpolnitve naših najglobljih želja, predstavljamo sestavni del vsega, kar doživljamo vsak dan,« pravi ameriški duhovni avtor Gregg Braden, ki poudarja, da lahko to povezanost uporabljamo zavestno in uporabimo isto moč, ki žene celotno vesolje. »Z enotnostjo, ki živi v vas, meni in vseh ljudeh, ki hodimo po Zemlji, imamo neposredno povezavo do iste sile, ki ustvarja vse – od atomov, zvezd do življenja in DNK,« pravi in opozarja, da naša moč za to spi, dokler je ne prebudimo. Ključ do prebujenja pa je v tem, da naredimo preobrat v pogledu nase in na svet, s tem pa se lahko naučimo uporabljati najmočnejšo silo v vesolju in se z njeno pomočjo spopademo celo z navidezno nemogočimi okoliščinami. To se zgodi, ko si dopustimo videti svojo vlogo v svetu na nov način. »Preobrat, ki ga potrebujemo, je v tem, da se vidimo kot del sveta, ne ločeno od njega. Sami sebe lahko prepričamo, da smo v resnici eno z vsem, kar vidimo in doživljamo, tako da razumemo, kako smo povezani in kaj ta vez pomeni,« pravi.

Če smo povezani z vsem, ni noben odnos v našem življenju naključje. FOTO: Patpitchaya/Getty Images

»Združevanje domišljije – zamisli nečesa, kar bi lahko bilo – s čustvi je tisto, ki neko možnost navda z življenjem in jo privede v resničnost. Manifestacija se začne s pripravljenostjo, da v svojih prepričanjih naredimo dovolj prostora za nekaj, kar predvidoma ne obstaja. Ta nekaj ustvarimo s silo zavesti in zavedanjem,« nadaljuje. Konkretne dogodke v življenju si moramo torej najprej predstavljati kot možnosti, preden lahko postanejo resničnost.

»Einstein je verjel, da sta preteklost in prihodnost prepleteni, torej nismo povezani le z vsem, kar vidimo danes v svojem življenju, temveč tudi z vsem, kar je kdaj bilo, tudi s stvarmi, ki se še niso zgodile. Če upoštevamo vse te povezave, moramo z nove, širše perspektive razmišljati o svojem odnosu do življenja, družine, celo o odnosu do naključnih znancev. Ničesar, od najžlahtnejših in najčudovitejših življenjskih doživljajev do najgrozovitejših primerov človeškega trpljenja, ne moremo več opisati kot naključne dogodke. Jasno je namreč, da je ključ do ozdravitve, miru, izobilja in ustvarjenja izkušenj, kariere ter razmerij, ki nas navdajo z radostjo, to, da razumemo, kako globoko smo povezani z vsem v svoji stvarnosti,« poudarja.