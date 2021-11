Povečajte energijsko moč

Univerzalne življenjske energije ne moremo kopičiti, saj prihaja v telo iz vesolja – shranjujemo lahko le fiziološko, in sicer v obliki kalorij, z zdravo prehrano in zadostnim počitkom. Če so naši energijski kanali pretočni, bomo imeli hkrati dovolj proste energije in tekla bo v telo v obliki padajočega in vzpenjajočega se energijskega toka.

Poleg izvajanja različnih energijskih vaj jo lahko pridobimo tako, da se čim večkrat zlijemo z vesoljem, razširimo svoje energijsko polje in se ga zavedamo. Energijo namreč krepimo že samo s tem, da smo pozorni nanjo. S tem se lahko povežemo tudi z informacijami v univerzalnem polju, ki predstavlja neomejen vir energije. To je pa stanje, v katerem se uresničujejo naše namere.

Če bodo naši kanali pretočni, bomo imeli vedno dovolj energije. Zožijo se lahko zaradi strupov v telesu ali nenehnega stresnega stanja, čemur sledijo dolga obdobja padca energije, ko ne morete živeti polno in aktivno, ampak samo životarite ter čutite, da ste na tleh in brez energije. Zato čez dan večkrat prekinite delo in aktivirajte svojo energijo. Postavite se na primer v steber svetlobe in luči, izvedite meditacijo z vijoličnim žarkom, postavite os sveta ... Povišana raven življenjske energije bo povečala vašo vitalnost in izžarevanje energije navzven, kar vam bo prišlo prav, če boste želeli koga o čem prepričati, izboljšal se bo tudi odnos drugih do vas, bolj naklonjeni vam bodo.

Če vas na primer čaka pomemben sestanek, opustite njegovo pomembnost in aktivirajte svoje energijske kanale, predstavljajte si, da se kopate v fontani energije. Potrebovali boste manj prepričevanja in argumentov, saj boste podzavestno širili energijo tudi po drugih, kar bodo začutili, in postali jim boste všeč.