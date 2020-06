Potrpljenje zagotavlja uspeh

Meditacija nas uči potrpljenja. Prav to pogosto potrebujemo tudi pri zdravljenju, saj veliko težav izzveni že s časom, ko počakamo in pustimo, da telo v miru opravi proces samozdravljenja. To drži tako za gripozna obolenja kot za bolečine v hrbtu, nikakor pa ne pride v poštev pri težjih obolenjih ali na primer infarktu.



Raziskave kažejo, da nam včasih pomaga že samo pogovor z zdravnikom, ki nas pomiri in motivira za proces samozdravljenja. Včasih so to vlogo prevzele babice, ki so nam skuhale kokošjo juhico in nam zagotovile, da se bomo kmalu počutili bolje. Zagotovilo, da bo vse dobro, ima namreč čudežno moč, saj deluje kot pozitivno prepričanje, ki nam da dodatno voljo in moč za okrevanje.



Ko se povežemo s seboj, spoznamo svoje občutke in jih sprejmemo, tudi če niso najbolj prijetni, se poslušamo, vemo, da lahko zaupamo svojemu telesu. Toliko več zmore, kot si predstavljamo, le dovolj časa mu moramo dati, da opravi svojo nalogo, ne da bi ga vmes nepotrpežljivo priganjali ali motili.