Potrebe v odnosu se s časom spreminjajo

Odgovor na vprašanje, zakaj toliko čudovitih razmerij, ki so se začela s prijateljstvom in zaljubljenostjo, razpade ob prehodu v resnejšo fazo, ki zahteva večjo predanost, je najprej sprememba kemičnih snovi, ki jih sproščajo možgani, pravijo strokovnjaki. Psihologi pa so dokazali tudi, da se naše zahteve do partnerja spreminjajo, ko razmerje napreduje.Ugotavljali so namreč, kako se lahko iz faze dvorjenja razvije trden zakon, ki temelji na medsebojnem poznavanju, spoštovanju in zaupanju. V fazi dvorjenja se namreč želimo v glavnem pokazati v najboljši luči, da bi drugo osebo prepričali, da se nam resno zaobljubi in preda.Raziskovalci so prav tako odkrili, da se je mnenje ljudi o njih samih, ki so ga želeli slišati od svojih partnerjev, spremenilo, ko je razmerje prešlo iz prve faze v drugo. Ljudje, ki so bili še vedno v fazi romantične zaljubljenosti, so bili najbolj intimni s partnerji, ki so imeli o njih dobro mnenje. Nasprotno pa so bili poročeni in ljudje v dolgih zvezah, ki so bili že v fazi navezanosti, najbolj intimni s partnerji, ki so potrjevali njihovo lastno mnenje o sebi.Ko so bili v fazi zaljubljenosti, so hoteli nekoga, ki jih bo hvalil, pozneje pa nekoga, ki jih bo videl na enak način, kot so se videli sami. Ko so sebe ocenili negativno, so bili najbolj intimni s partnerjem, ki se je strinjal s to negativno oceno. Ta študija je dala zelo pomembno spoznanje: to, kar potrebujemo od partnerja, se z leti spreminja, hkrati pa je ta naše zrcalo. Ne gre torej za nas, pač pa za to, kaj potrebujemo od partnerja.Pomislite na svoj odnos z otroki, če jih imate. Dvoletnik od vas potrebuje druge stvari kot dvanajstletnik. Potrebe prvega niso bolj ali manj nujne od potreb drugega, vendar pa so izrazito drugačne. Dobri starši morajo poskrbeti, da izpolnjujejo potrebe, ki jih ima njihov otrok v tistem trenutku.Isto drži za zakon. Dolgotrajno razmerje ni statična, mrtva stvar. Tako kot možgani se nenehno spreminja, giblje in preoblikuje. Študija kaže, da so v različnih obdobjih primerna različna vedenja.Ko ste šele na začetku razmerja, želi partner od vas slišati, da je najbolj seksi, duhovit, inteligenten in močan moški daleč naokrog, tako kot vi želite od njega slišati, da ste najlepši na svetu. Ko pa ste poročeni in je v vajinem odnosu več zaupanja in soodvisnosti, se zanaša na vas, da mu boste povedali, kdaj ima solato med zobmi, ali da se mora pred šefom odločneje postaviti zase. Torej se morate zavedati, da so se vaše zahteve do partnerja spremenile, bližina med partnerjema pa bo naraščala skladno s prepletanjem in povezovanjem njunih življenj.