Potovanje duše: želi doživeti vse, kar je mogoče

Z duhovnega vidika je ciklus smrti in vnovičnega rojevanja namenjen vzpostavljanju priložnosti, da si ustvarimo številne različne resničnosti, v katerih pridobivamo kar najširšo paleto raznovrstnih izkušenj kot učnih lekcij za dušo. V enem življenju smo žrtev in v drugem birič, v enem revni in v drugem bogati, krademo in smo okradeni, v enem zapustimo svoje otroke, v drugem so starši zapustili nas. Naši duhovni vodniki nam že pred rojstvom pomagajo izbrati prave starše glede na karmične vezi in lekcije, ki se jih želimo naučiti. Prav tako upoštevajo, s kom moramo poravnati odprte račune.

A ne gre za to, da je eno življenje pozitivno in drugo negativno. Duša si namreč želi doživeti kar se da širok in pester spekter vsega, kar je mogoče izkusiti na Zemlji, ne glede na predznak. Velika večina človeških bitij prav tako zamenja spol v zaporednih življenjih po določenem vzorcu. Devetim do dvanajstim življenjem istega spola naj bi sledilo prav toliko življenj nasprotnega spola. Nekatere duše imajo lahko tudi krajši ciklus in zamenjajo spol po štirih ali petih življenjih, da bi izkusile vse možnosti človeškega obstoja, spoznale, kako je biti ženska in kako moški.

Ker je glavni namen reinkarnacije uravnoteženje vseh nasprotij in iskanje ravnovesja, je to smiselno. Zato se tudi znanstvenik v enem življenju odloči za intelektualno preprosto življenje in bogataš namerno stopi v vlogo reveža.