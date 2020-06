Pot v peto dimenzijo

Na Zemlji nas negativnost ohranja v tretji dimenziji realnosti, polni strahu, ločenosti in zapuščenosti. A z razvojem in duhovnim delom si lahko dvignemo zavest in skozi četrto preidemo v peto dimenzijo razširjene zavesti, kjer ovire odpadejo in smo nenehno v stiku s svetlobnimi bitji, ki nas vodijo. Negativnost se odlušči, srečnejši smo, bolj zdravi, mirnejši in počutimo se varnejše.



Četudi ste na svojem duhovnem potovanju že prešli v peto dimenzijo, je povsem običajno, da vas določene okoliščine, stres in kriza občasno povlečejo nazaj v tretjo. Eden od kazalnikov, kje ste, je denimo kritiziranje. V tretji dimenziji ljudi izpostavljanje njihovih napak užali, v peti pa je to samo informacija o tvojih pomanjkljivosti, da jih lahko začneš zdraviti. Ko resoniraš z višjo resnico, nekatere stvari tudi preprosto veš, zato izžarevaš samozavest, zaradi katere se zdiš lahko drugim vzvišen. Hkrati ljudje pogosto ne razumejo, kaj jim razlagate, ker nimajo izkušenj iz vaše realnosti.



Vaša nenavezanost na stvari in ljudi se lahko zdi tistim v tretji dimenziji nenavadna, saj delujete hladno, brezbrižno, kot da vam ni mar za nič. V resnici pa ste le nehali deliti stvari in dogodke na dobre in slabe, saj želite preseči dvojnost in sprejemate svet celostno. Poleg tega se ljudje v tretji dimenziji na smrt bojijo sprememb, zato se jim zdi nenavadno, kako hitro jim sledite vi. V resnici jim nastavljate ogledalo, v katerem vidijo svojo nesposobnost prilagajanja.