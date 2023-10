Pot v peto dimenzijo

Guruji pravijo, da vas bodo ob zviševanju Zemljine frekvence večkrat prevevali občutki velike sreče, svetlobe, ljubezni in čudenja. Nadgradil se je namreč vaš t. i. operacijski sistem, tako kot pri računalniku. Morda boste spremenili prehranske in vadbene navade, kar vam bo prineslo izostren ustvarjalni um, boljši spomin ... Odprti boste in z zaupanjem sledili toku življenja brez napora. Vaše življenje bo prežeto s čudenjem in navdušenjem. Negativnosti se bodo lažje in hitreje sprostile. Učili se boste spuščanja, opuščanja negativnosti, ozkosti, nemoči, stare prtljage. Hitreje boste razrešili stvari, ki vas vlečejo k tlom in bremenijo.

Svet boste fizično doživljali kot prelep kraj z vsemi čuti. Barve se vam bodo zdele izrazitejše, močnejše, bolj barvite. Marsikaj vas bo bolj ganilo. Čas se bo zdel fluiden, iluzoren in večen. Kot bi se po vodi premikali od enega dogodka in izkušnje k naslednji. Izginile bodo sodbe, negativna prepričanja, kako mora kaj biti.

Vesolje bo ves čas komuniciralo z vami ter vam pošiljalo znake, kaj narediti in kam iti. FOTO: Pheelings Media, Getty Images

S poslušanjem duhovnih vodnikov

Spoznali boste, da ničesar ne počnete vi sami, ampak ste samo kanal za tisto, kar se mora udejanjiti. Ne bo se vam zdelo več smiselno presojati časa po starih standardih, saj se boste zavedali, da življenje nima konca in ste večno neumrljivo bitje. Nenehno boste doživljali nerazložljive sinhronosti in čudežne manifestacije. Vesolje bo ves čas komuniciralo z vami ter vam pošiljalo znake, kaj narediti in kam iti. Zdelo se vam bo, kot da ste na čudežnem potovanju v čarobnem svetu, v katerem je vse mogoče. Ko se vam bo odprlo tretje oko, boste lahko videli svetlobo, portale, energijske plasti. Tančica med dimenzijami se bo stanjšala.

S poslušanjem duhovnih vodnikov boste vedeli vse o vseh v vsakem trenutku. Čutili in vedeli boste, da vas vodi nekaj višjega od vašega uma in domišljije. Ko boste utišali um, boste lahko slišali vodstvo iz višjih dimenzij, lahko so to angeli, vodniki, predniki ali druga svetlobna bitja. Ko se povežete z njimi, se počutite popolnoma varno. Frekvenca planeta bo namreč tako visoka, da temne sile ne bodo mogle več preživeti na njem. Lahko boste dostopali do svojih čudežnih moči. Ker sta čas in prostor iluziji, vsa trda snov pa sta energija in zavest, hkrati pa smo tudi sami narejeni iz iste snovi kot vse okoli nas, bomo s svojim umom lahko manifestirali kar koli. Začeli boste doživljati stvari, ki so se zdele rezervirane za ljudi s posebnimi sposobnostmi – premikati predmete z umom, biti na dveh mestih hkrati, potovati skozi čas itd. Pomembno je samo, da v času prehoda vzdržujete čim višjo raven energije. Ohraniti je treba telo sveže in spočito ter se povezati s svojim notranjim jedrom. Znati se morate sprostiti, opustiti stare navade in se pogumno podati na pot v neznano.