Postavite si prava vprašanja: oddaljite se od dogodkov, ki jih doživljate

Verjetno se pogosto sprašujete: Kaj počnem v tej situaciji? Kaj počnem v tem razmerju? Zakaj vztrajam v tej službi? Kaj je namen mojega življenja? Zakaj sem sploh tukaj? Razsvetljeni učitelji pravijo, da bi se morali namesto tega osredotočiti na vprašanja, kot so: Kaj moram narediti, da bi bil srečen? Vprašati se morate: S katerim osnovnim potencialom sem se rodil? Zakaj potrebujem takšno telo? Kdo sem bil, preden sem prišel v to telo, in kdo bom, ko ga zapustim? Kdo sem v resnici?

Poudarjajo tudi pomembnost sedanjega trenutka, ki je edini, v katerem se skriva naša moč, saj je preteklost že za nami, prihodnost pa je po njihovem mnenju samo nerealna projekcija uma. Prebujena zavest namreč presega domet uma. Zavedajte se svojega telesa in dnevnih dejavnosti, ki jih opravljate, z zavestno pozornostjo. Oddaljite se od dogodkov, ki jih doživljate, dvignite se nadnje, utišajte svoj um. Zavedajte se svojih misli, občutkov in razpoloženja in vedite, da so samo prehodno stanje.