Postavite meje v odnosih: Ne ne pomeni, da nimate radi drugih

Meje, ki jih postavljamo drugim, so lahko mentalne, čustvene ali fizične. Zamejujejo prostor, na katerem delujemo, živimo in si želimo biti v medsebojnih odnosih. Če niso trdno postavljene, jih drugi pogosto prestopijo, naj gre za posojanje denarja nekomu, ki s svojim neodgovorno ravna, kritiziranje staršev, ki vas potre, pametovanje prijateljev ali taščino vmešavanje.

Odrasli se morajo naučiti poskrbeti zase in sprejeti, da so sami odgovorni za svoje življenje, kar velja za vas in druge. Ni vam treba sprejemati odgovornosti za življenje bližnjih, saj s tem prestopite meje svojih pristojnosti. Če jih ne postavite, lahko vedno rešujete ves svet. Hkrati drugi prestopijo vaše meje, kadar se vmešavajo v vaše življenje. Pri tem je ključno, da postavite jasna pravila, do kam lahko gredo, ter ne odstopate od posledic, če se tega ne držijo.

Meje ustvarijo svobodno izbiro

Tudi vi prestopate meje drugih? Se vmešavate v prijateljičino vzgojo in modrujete? Njeno življenje in odločitve vas nič ne brigajo, dokler vas ne prosi za nasvet. Če to pogosto počnete, se vprašajte, zakaj in kaj vam to prinaša. Ste obsedeni z nadzorom in želite imeti pregled nad vsem? Si s tem kupujete ljubezen ali morda občutek moči in večvrednosti?

Zavedajte se, da z vpletanjem v življenja drugih izgubljate čas in energijo, pozornost, ki jo usmerjate vanje, pa vas oddaljuje od tistega, s čimer bi se morali ukvarjati – s svojim življenjem. In obratno – če pustite, da se drugi prosto pasejo po vašem življenju, predate svojo moč in jim pustite, da nadzorujejo vaš čustveni svet. Vedite, da vam meje pomagajo, da poskrbite zase, tako kot enako omogočajo drugim. Meje ustvarijo svobodno izbiro in ohranjajo vaš notranji mir. In tudi če rečete ne, to ne pomeni, da nimate radi drugih in jih ne podpirate.