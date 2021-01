Postanite opazovalec misli

Ste že kdaj prebedeli del noči, ker ste nekaj premlevali ali vas je zaradi nečesa hudo skrbelo? Ali se še vedno oklepate preteklosti, se jezite zaradi dogodkov in preprosto ne morete pustiti za sabo starih zamer? V tak začarani krog se namreč zapletemo, če poslušamo in poglabljamo čebljanje svojega uma, ki vodi v mentalno obsedenost, pravijo psihologi. Če se kar naprej kritiziramo, ker se počutimo grozno zaradi stvari, ki jih počnemo, postanemo obsedeni s kritiko.



Misli, ujete v spiralo, se nam nenehno ponavljajo in nas morijo. Zato je ključno, da ste pozorni in previdni, ko se v vaši glavi prvič pojavljajo negativne misli o nečem. Svoj um morate trenirati, da se bo na tej točki avtomatično prestavil v vlogo opazovalca vašega notranjega dialoga. To naredite tako, da zavestno usmerite pozornost na svoj miselni proces, ne da bi se vpletali vanj ali se nanj odzvali.



Ste le nevpleteni opazovalec, ki se v trenutkih zmedenosti lahko vpraša: »Je to res? Kaj zagotovo vem? Sem se tega že naučil?« Z večjo jasnostjo in zavedanjem, da ste določeno temo že predelali, namreč ni več potrebe, da vas um vedno znova uči isto stvar. Tako se lahko umakne in prepusti prostor prijaznejšim mislim.

