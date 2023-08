Postanite finančni guru

Ovni so spontani, nepremišljeni, impulzivni, takšen pa je tudi njihov odnos do denarja. S svojo ognjeno naravo zlahka hitro odprejo denarnico, ne da bi pomislili na posledice, naj gre za plačilo pijače vsem v gostilni ali nakup nečesa, kar so zagledali v izložbi in to morajo imeti – takoj! Ker tvegajo, so jim prihranki in zavarovanja španska vas. Radi igrajo na srečo in se igrajo z delnicami. Lahko hitro veliko zaslužijo, a tudi vse izgubijo, zato se morajo naučiti zmernosti, previdnosti in varčevanja. Bikom je varnost na prvem mestu, zato po eni strani hranijo denar na banki, po drugi pa bre...