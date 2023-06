Postanite čuječa mama

V vsakdanjem življenju se pogosto vrstijo različne situacije, v katerih mama težko ostaja mirna in zbrana, saj se mora nenehno prilagajati novim in novim okoliščinam, posebno v otrokovem prvem letu. Zato je dobra naložba, če se začne na to pripravljati že v nosečnosti - ter takšno sporočilo posreduje tudi otroku. Prav zato so Američani razvili osemtedenski program čuječega materinstva.

Gre za učenje vzpostavljanja/ohranjanja čustvene stabilnosti v vseh položajih, kljub vzponom in padcem, ki jih prinaša materinstvo. Ko okrepimo materino stabilnost, se namreč na otroka prenaša umirjenost, hkrati pa njen odziv temelji na produktivnih odločitvah in tehtanju možnosti, ne pa na paniki, strahu, jezi ali drugih negativnih čustvih. In ko mama izžareva občutek samozavesti, odločnosti in moči, se tudi otrokovo vedenje ne stopnjuje več prek vseh meja, saj mama trdno drži vajeti in nadzoruje situacijo. Zna zaznati trenutni položaj in ravnati v skladu z okoliščinami in svojimi cilji, ki si jih je postavila kot mama.

Brez označevanja z dobro ali slabo

Program zajema sklop veščin, s katerimi se pripravimo na vsakdanje spopadanje z izzivi. Ko usvojimo čuječnost, se bomo lahko tudi v najbolj stresnih situacijah odzivali umirjeno in zbrano, ne bodo nas odnesla negativna čustva, s tem pa bomo prijaznejši tudi do svojega malčka. Najprej se v programu naučimo osredotočiti na izkušnjo tukaj in zdaj, se zavedati svojega notranjega čustvenega in miselnega stanja, telesnih občutkov in zunanjih okoliščin. Ne presojamo jih, samo ozavestimo, brez označevanja z dobro ali slabo.

Znanstveno je potrjeno, da so dojenčki v desetih sekundah sposobni zaznati, v kakšnem čustvenem stanju je mama. FOTO: Kieferpix/Getty Images

In kako nam vse to lahko pomaga sicer v življenju? Britanske študije so potrdile, da čuječnost pomaga odraslim premagovati stres in izboljšuje počutje, zmanjšuje tesnobo in depresijo, posledično pa izboljšuje odnose. Materam in nosečnicam čuječnost pomaga ustvariti optimalno okolje za otrokov razvoj, saj raziskave kažejo, da nosečnice in mame po osmih tednih programa dosežejo boljše psihično ravnovesje: povečajo sposobnost za upravljanje stresnih situacij, zmanjšajo negativne občutke in nihanja razpoloženja med nosečnostjo in po porodu, krepijo pozitivne misli in izboljšajo čustveno stabilnost, povečajo zdravo navezanost na dojenčka in ustvarijo odnos spontane komunikacije z otrokom, izboljšajo sposobnosti in veščine starševstva in komunikacije s partnerjem, oblikujejo zdravo vedenje do same sebe (tj. samopomoč).

Še več, študije, ki se ukvarjajo s slikanjem in spremljanjem aktivnosti v človeških možganih, kažejo tudi, da s čuječnostjo spremenimo strukturo in delovanje možganov na bolje, izboljšamo kakovost misli, občutkov in počutja.