Poslušajte svoje srčne želje

Vesolje je kot živo energijsko polje, velikanski 3D-tiskalnik neskončnih možnosti, ki ustvari življenjske izkušnje na podlagi vašega čustvenega, miselnega in energijskega vlaganja, pravi zakon privlačnosti. Zato si redno vzemite čas in negujte svoje srčne želje. Ne samo da jih vizualizirate, začutite jih na vseh ravneh, kot da se že dogajajo.

Dovolite si predstavljati prizore in scenarije, ki vas navdihujejo s čisto radostjo. Če si občasno predstavljate, kar si želite, boste preverili, ali so vaše želje nespremenjene, hkrati pa osvežili energijski zapis želenega dogodka, da se bo informacija lahko naložila v vesoljno energijsko polje in se začela uresničevati tudi v resničnosti. Občutite svoje sanje čim bolj živo – dotikajte se predmetov v prizoru, glejte jih, duhajte, slišite spremljajoče zvoke, doživite jih v vsej polnosti, naj bodo za vas čim bolj resnične. Nato v vsakodnevnem življenju zaupajte višji sili ter čim pogosteje gojite stanje zaupanja, veselja, ljubezni in miru. Vse to bo utrlo pot vaši želji, bolj kot dvom, ki ga vnašate v proces in ga s tem sabotirate. Če namreč podpirate postopek uresničenja, namesto da bi sprožili učinek preklica, boste laže in hitreje prišli do rezultatov. Ključna sta potrpljenje in zaupanje, saj dobre stvari vedno pridejo k ljudem, ki mirno počakajo nanje.