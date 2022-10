Poslovite se od prijateljev

Ne obsojajte se, če čutite, da je prišel čas, da se poslovite od določenih prijateljev. Psihologi so potrdili, da večina srednješolskih prijateljstev ne traja dlje kot leto dni, odrasli odnosi pa so trajnejši. Toda če niso zdravi, se lahko zdi njihovo trajanje tudi kot dosmrtni zapor.

Čas za slovo je, pravijo, kadar se želite znebiti koristoljubnih prijateljev, ki vam ves čas nekaj prodajajo, si sposojajo denar ali želijo od vas samo usluge. Razmislite tudi, ali jih podpirate v nezdravih navadah, denimo lenobi ali tarnanju. Prijatelji bi si morali pomagati rasti in se spodbujati k napredku, ne pa vleči drug drugega navzdol. Rdeči alarm je, če vidite manipuliranje – upravljanje z vašimi čustvi na negativen način. Zazvoni vam naj, če spoznate, da ste zaradi odnosa manj srečni, manj samozavestni in se nenehno opravičujete. Zamislite se, če ne morete izraziti svojih misli in čustev, ne dobite tolažbe in ni prijatelj nikoli tam za vas. Premislite, ali se oba enako trudita za odnos. Pogosto prijateljem odpuščamo malomarnost, neodgovornost, zamujanje ter jih opravičujemo. Toda če se trudite le vi, to ni zdrav odnos. Vprašajte se, ali se lahko zanesete na prijatelja. V prijateljstvu naj bi veljala vzajemnost in medsebojna podpora v dobrem in slabem. Ste lahko v odnosu pristni ali nosite masko? Pred pravim prijateljem ste vedno lahko taki, kot ste.