Pošljimo svetlobo sovražnikom

Veliko ljudi na duhovni poti se sprašuje, ali pošiljanje svetlobe, pozitivnih želja, ljubezni tistim, ki nas ne marajo, pomeni, da jih krepimo v njihovi temi, s katero bodo še odločneje delovali slabo, ali razbijamo njihovo temo. Duhovni učitelji izpostavljajo, da ne moremo nikoli zgrešiti s pošiljanjem svetlobe, ljubezni ali česar koli dobrega drugim, niti če vse to usmerimo k sovražnikom, saj jih ne krepimo s tem, ampak s strahom in dvomom, z negativnimi čustvi, ki še dodajajo k njihovi obstoječi energiji.

Moč za delovanje je namreč v količini energije, ne v tem, kakšna je ta, zato lahko npr. na volitvah zmaga tudi nepriljubljen kandidat, če je večina ljudi jezna nanj, saj preprosto dobi več energije in pozornosti. Zato se nam včasih zdi, da zlo zmaguje, saj gre toliko naše pozornosti v strah in dramo.

Prav zato je na nas, da si zgradimo boljšo družbo. V Celestinski prerokbi je napovedano, da bodo zdravniki želeli delati v drugačnih razmerah in začeli celostno gledati na človeka, učitelji bodo rekli, da jih omejuje sistem in so programi premalo ustvarjalni, počasi se bodo skupnosti začele povezovati in spreminjati svet. Namesto prepričanja, da se moramo boriti in vse sesuti, zato zdaj raje poglejmo, kaj lahko zgradimo.

Bodimo sami svetloba. Ko začutimo, da smo negativni, to prepoznajmo in sčistimo, da ne bruhamo svoje teme okrog sebe. Sploh se ne ukvarjamo s temo, njenimi projekti, načrti, lažmi, ampak s sabo in s tem, kako lahko svetlobo, mir in spoštovanje živimo in prenesemo v skupnost in svoje življenje.