Poskusite videti širšo sliko

»Navadite se iskati globlji pomen za dogajanje v svetu,« pravi James Redfield, avtor Celestinske prerokbe. »Poglejte širšo sliko. Da bi prepoznali smisel svojih vsakdanjih izzivov, morate namreč povezati svoje življenje s kolektivnim dogajanjem, saj se med vzroki za določeno vašo situacijo skrivajo duhovne lekcije za razvoj in rast človeštva,« poudarja.



»Svet se spreminja z vrtoglavo hitrostjo, na razpadanje sistemov pa se odzivamo navdušeno in radostno, a tudi prestrašeno in obupano. Šokirani smo ob novicah ali osebno doživljamo težave v okolju in družbi. Mukoma se prilagajamo novim pravilom in se bojimo, da jih ne bomo mogli dohajati ali nam bo prihodnost zaradi epidemije ušla izpod nadzora,« pravi.

Toda na vse lahko gledamo optimistično ali pesimistično.



»Pesimistični pogled zajema prepričanje, da svet drvi navzdol in smo se znašli v hudi gospodarski, zdravstveni, politični in ekonomski nevarnosti, brez upanja, da nam bo uspelo zajeziti drsenje navzdol. Optimistični pogled pa potrjuje, da je svet v pomembnem prehodu, v katerem ima človeštvo velike možnosti, da se bo z razsodnostjo in intuicijo domislilo novih rešitev za navidezno nerešljive težave,« pojasnjuje. Osebno omahujemo med obema pogledoma. En dan se počutimo zgubljene, negotove, prestrašene in nemočne, da bi vplivali na okoliščine, ki se nam zdijo zunaj našega nadzora. Naslednji dan pa nas prevzame upanje, začutimo navdih, neustrašni smo, plemeniti, sočutni in sledimo duhovni poti. »Ti dve naravnanosti in z njima povezana energijska stanja verjetno vznikajo iz kolektivnega uma, ki v prehodu v nov svet prav tako niha med obema poloma,« pravi Redfield. Toda tovrstna polarizacija pomeni tudi, da sta človeštvo in posameznik na točki izbire. Ko imamo izbiro, pa imamo moč.



»Najhujša napaka je, da se vdamo strahu in cinizmu, ki preplavljata družbo. Misel namreč ustvarja resničnost, zato se moramo usmeriti v pozitivni izid,« poudarja.