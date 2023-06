Poskrbite najprej zase

V razdvojenem svetu je trenutno pravi izziv živeti celostno. Odvija se kolektivno čiščenje, da bi prišli na raven višje zavesti, tako intenzivno je, da bi nezdravi deli nas in družbe počasi odpadli in bi ozavestili celotno sliko. Podobno, kot če treseš drevo, da bi odvrglo zajedavce, stare veje in posušene iglice.

Dreves, ki so se tega že rešila, ni treba več močno stresati, če imajo še veliko balasta, pa jih pretresa močneje, pravijo duhovni učitelji in dodajo, da se ljudje v skupnosti od nekdaj počutimo varneje, vodjem in moči avtoritete pa zaupamo, ker nam dajejo občutek strukture, ali se odmikamo od njih, ker zaupamo svojemu notranjemu vodstvu in svoji resnici.

Če želimo spremeniti družbo in svet, začnimo pri sebi. FOTO: Stockfour, Getty Images

Širimo vedenje

V zgodovini so se začele velike spremembe vedno, ko se je začel del ljudi odmikati od celote. To so bili pogosto tisti na višji ravni zavesti, ki se jim je pridružilo vedno več privržencev, dokler niso postali večina. Navidezni občutek varnosti ne vodi do izpolnjenega življenja, pomembni so zavedanje, prisotnost v tukaj in zdaj, da vemo, kaj je najboljše za nas. Odgovor na vprašanje, kako spreminjati svet in pripomoči k izboljšanju trenutne situacije, so delo na sebi, rast, širjenje svojega znanja in energije ljubezni.

Kajti z več ljudmi bomo delili vibracijo nove dobe, več se jih bo začelo zavedati, da je takšno življenje mogoče. Konkretno torej poskrbimo, da na vsakdanji ravni ozavestimo svoja nihanja razpoloženja, jezo, strah, spreminjamo sebe in svoje vzorce, postanemo boljša različica sebe, ustvarjamo nove odnose in se trudimo, da se ne odzivamo negativno na novice in druge sprožilce – uredimo svoj svet, nato pa smo spoštljivi z drugimi in s sabo. S tem namreč širimo vedenje, da je to mogoče, z zgledom ljubezni, ki je najmočnejša energija na planetu.