Od 19. novembra do 4. decembra smo v obdobju med dvema mrkoma. Ta čas zahteva od nas, da se umirimo, upočasnimo, odložimo vse pomembnejše odločitve in samo nekako prebrodimo dogodke ter varno pridemo na drugo stran. Gre za čas sprememb, ki je vedno precej razburkan in vznemirljiv.

Ko se vse te spremembe dovršijo, pa nekje globoko v sebi vemo, da bi ostali v lastnem ujetništvu cone udobja, če nas ta energija mrka ne bi dovolj pretresla, da bi naredili pomembne korake v sveže novo, drugačno, čeprav manj varno in tuje, a bolj polno priložnosti za razvoj in napredek.

4. decembra 2021 bo popolni sončni mrk. Sončni mrk je znak novega začetka. Nekaj se požge, da lahko nekaj novega zraste, se začne. Popolni sončni mrk je še pomembnejši in njegov vpliv dolgotrajnejši.

Pri nas mrka ne bomo videli. Kot delni mrk bo viden na južnem delu Avstralije, tudi v Sydneyju in Melbournu, pa na najbolj južnem delu Afrike in Antarktiki. Ta območja bodo deležna sprememb, udarcev usode, nekakšnega rušenja. Ker se mrk dogodi na zvezdi iz ozvezdja Zmaja, celo v glavi Zmaja, obstaja nevarnost požarov ali česa drugega hitro uničujočega. Vpliv bo trajal skoraj dve leti.

Pri nas ne bo imel tako dolge roke in tako močnega vpliva. V odnosu s karto naše države je celo spodbuden, točka mrka pride v trigon z Jupitrom v osmi hiši, kar pomeni, da bo k nam prišel denar iz tujine, mogoče zelo skrito in nevidno, vendar bo izboljšal razmere tudi državljanom Slovenije. Mrk je tudi v inkonjunkciji s slovenskim Merkurjem, vladarjem šeste in devete hiše, kar prinaša stres, povezan z zdravstvom in državno upravo pa tudi z visokim šolstvom.

Na osebni ravni bo vpliv mrka odvisen od tega, s čim v vaši karti se poveže. FOTO: Katarinablazhievskaya/Getty Images

Sama karta mrka za te konce je tudi sporočilo, da bo država nekaj finančno pridobila, toda tu ne kaže toliko iz tujine, ampak z neko novostjo, inovacijo, nečim, kar je bilo ustvarjeno pri nas. Hkrati je videti velik pritisk na ljudi s strani vladajočih, ki ga bo naporno prenašati.

Če gledamo mrk na osebni ravni, je vse odvisno od tega, na kaj v naši karti pritisne, saj se bodo stvari tam rušile in tam se bo pozneje gradilo. To pa vam lahko razloži le dobro usposobljen astrolog.

Pred mrkom je najpomembneje veliko piti, še bolje bi bilo imeti očiščevalno dieto, če ne telesne, pa naj gre za resnejše pospravljanje stanovanja. Pri tem je najpomembnejše, da vse, česar ne potrebujete, zapusti vaš dom, s tem pa naredite prostor za novo. To vam bo prineslo možnost, da sodelujete v procesu spremembe, ga na simbolni ravni pozdravite.