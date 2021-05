Popolni lunin mrk

Lunin mrk pomeni, da Zemljina senca prekrije popolno obsijano Luno. FOTO: Elen11/Getty Images

Naravni pojav, ko Zemljina senca prekrije popolno obsijano Luno, mrk, je zelo zanimiv. Danes, 26. 5., se bo zgodil pri nas čez dan. Sicer ne bo viden, a energijo sprememb, ki jo nosi v sebi, bomo kljub temu občutili.Za astrologe so mrki zanimivi kot glasni kazalci sprememb. Karta mrka je pomembna pri predvidevanju na osebni ravni, kajti če se mrk veže na kakšno pomembno točko, obljublja tej osebi spremembe kot posledico preteklosti – če so točke v karti lepo postavljene, so to prijetne posledice, sicer pa obratno.Ko gledamo mrke z družbenega vidika, jih lahko pogledamo takšne, kot so, in od tod črpamo informacije. Tokratni lunin mrk je popoln, kar da vedeti, da ima večjo sporočilno vrednost, da bodo njegove spremembe bolj korenite, vidne. Karta za Ljubljano obljublja pozitivne spremembe, vezane na medije, osvoboditev, v pravnih zadevah se nekaj sprosti, dokaj hitre bodo pozitivne spremembe, vezane na visoko šolstvo.Veliko pozornosti bo na javnem, družbenem, tam se obetajo dogovori, pogovori, ki bodo delovali prav simpatično, a v resnici ne morejo prinesti toliko dobrobiti, kot bi hoteli. Vidi se, da so v neskladju s tujino, ter da je kar nekaj nejasnosti, laži. Ker je vladar 1. hiše v 10. stacionaren, pred obratom retrogradno, se bo zdelo, da stvari, vezane na državo in odločanje, vodstvo, stojijo pri miru, ne rešujejo problemov, toda sčasoma se bo treba vrniti in se soočiti s preteklimi napakami. Na dan lahko pridejo tudi laži, zavajanja, najbolj vezana na tujino. Točka ascendenta v inkonjunkciji tako s Saturnom, vladarjem 6. in 5. hiše, kot Kironom v 8. pa vseeno naznanja, da bo veliko pritiskov, vezanih na zdravstvo, terapije, sploh se bo pritiskalo na zdravje mladih in otrok, tu bo več pritiska, nezadovoljstva.Ker je mrk povezan še z Marsom enega od naših predsednikov, in to v 10. hiši, je videti, da se Slovenci lahko statusno oblatimo zaradi neke prehitre poteze, najverjetneje je to vezano že na minuli dogodek z izraelsko zastavo. Upam, da se take nepremišljenosti ne bodo vrstile in je mrk že naredil svoje.Tujina se bo slabo povezovala z našo vlado, veliko bolje pa s parlamentom in nevladnimi organizacijami. Lahko se pozitivno reši neka nevladna bitka, nevladni boj, predvidevam, da je trigon Marsa in Neptuna povezan tudi z referendumom za vodo.Ko pride čas mrkov, se moramo na zasebni ravni umiriti, sprejeti posledice preteklosti in spremembe, ki jih prinašajo, in samo počakati, v tem primeru najmanj dva tedna, preden se mirno in od daleč zavedamo tudi morebitnih rešitev in pozitivnih sprememb.