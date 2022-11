Popolni lunin mrk: za Slovenijo obljublja zahtevnejše čase, več pritiska, črnine

Lunin mrk v biku da vedeti, da bodo posledice tokrat vezane na banke, denar, kriptovalute, hrano, varnost, lagodje, zemljo, ozemlje, nepremičnine. Kar že dolgo počnemo Zemlji, se bo vrnilo k nam kot problem. Kar banke dolgo mešetarijo, se bo vrnilo k nam kot problem. Ker je v ta mrk ujeta opozicija Merkurja in Urana, bodo ideja, misel, sprememba močno stresle občutek varnosti. Stari načini, ki so nam dolgo prinašali varnost, se bodo umaknili, po nepričakovanem zasuku prihaja iskanje nove poti. To ni vezano samo na naše kraje, ampak na ves svet. Odločitve bodo zahtevale hitre in drzne spremembe.

Prilagoditev sistema. Mrk lahko na družbeni ravni deluje več let in ga čutimo, le v tem tednu, ker imamo še kontraparalelo Saturna in Urana, bo pritisk močnejši, soočenje jasnejše in očitno bo, da ni poti nazaj, da je nujno na omenjenih področjih ravnati drugače, novo, revolucionarno. Na družbeni ravni se bo mrk najbolj dotaknil dela sveta, na katerem bo najbolj viden: tokrat bo to v Aziji, Avstraliji in Severni Ameriki. Na teh območjih bo vse omenjeno delovalo še močneje, bolj stresno, in spremembe bodo tam večje.

Na območju Slovenije je mrk že sam zase naporen. Nekaj dni prej lahko prinese močan veter, neurje in vremenske spremembe. Po mrku se narava umiri. Obljublja zahtevnejše čase, več pritiska, črnine, naporov. V finančnem pogledu krizo, vezano na hrano, nepremičnine, zemljo, kmetijstvo. Lahko nas bodo spet prestrašili novi davki ali nam ponagaja vreme. Kotni Pluton iz slovenske karte naznanja, da bo znova večja moč na strani desnice, najbolj največje desne stranke.

Najbolj ga bodo čutili v Afriki, Severni Ameriki, Avstraliji. FOTO: Peterschreiber.media/Getty Images

Mislim, da bo njihova moč prišla do izraza, ko bo šlo za krajevne volitve, ne še pri izbiri predsednika države. Za Slovenijo bodo finančni udarci zelo naporni. Venera naznanja veliko verjetnost, da bomo dobili predsednico države.

Zasebno poglejte, kam vam točka 16. stopinje bika pade, če je v ozki konjunkciji s kakim planetom, potem boste na tem področju želi, kar ste sejali, to je lahko prijetno ali težko, odvisno od aspektov planeta in njegove narave. Če ni konjunkcij, mrk ne bo tako skrajno spreminjal vašega življenja.

Preostali ozki aspekti lahko pokažejo na neko dogajanje, npr. sekstil z Venero novo radost, kvadrat z Marsom novo bojišče. Toda to je sekundarni vpliv. Če se v karti mrka izpostavijo na nekaj stopinj vaši osebni planeti, potem bo to energija, ki bo vsaj pol leta vladala vašemu življenju, do naslednjega mrka.

Naj se zdi še tako naporno, vsak lunin mrk prinese možnost, da vidimo posledice svojega delovanja. S tem je lahko tudi opozorilo, česa naj v prihodnosti ne bi počeli, da ne bi bili rezultati podobni tokratnim ali slabši. Če gledamo na življenje na tak način, potem je stres, ki ga mrk nosi, le budilka, ki nas rine v nujne spremembe.