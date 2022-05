Lunin mrk: prinaša pritisk, vezan na zdravje in odločitve vlade

Lunin mrk vedno predstavlja posledico preteklosti. Tokratni (16. 5.) bo izjemno naporen in na družbeni ravni govori o omejitvah in težavah finančne narave, ki so posledica v preteklosti narejenih napačnih odločitev. Ker bo lunin mrk viden na območju Severne Amerike in v zahodni Evropi, se zdi, da bodo te težave najbolj dotaknile teh območij.

V novembru 2021 se je mrk zgodil na nasprotnih stopinjah tokratnega in prinesel možnost družbenih sprememb, ki se bodo tako ali drugače dotaknile tudi zahoda. Govorili smo o agresivni napeti energiji, posledicah preteklih prevelikih apetitov in agresiji, ki jih je podpirala. Zdaj zahod prejema posledice preteklih napak. Sedanji mrk je samo dodatna potrditev tega dogajanja.

Pri nas bo viden kot delni lunin mrk v zgodnjih jutranjih urah. Astrološko ni močno vezan na karto Slovenije. Dogodi se v naši 11. hiši, povezani s parlamentom, nevladnimi organizacijami in sindikati. Tu kaže posledice preteklih odločitev in delovanja. Če ga gledamo samega zase, je pri nas videti pritisk, vezan za zdravje, odločitve vlade, na javno upravo. V odnosu z nevladnimi organizacijami, sindikati, parlamentom so vidni hitri in spodbudni koraki naprej.

Na osebni ravni lunin mrk ne deluje na vse enako, odvisno od tega, v katero hišo nam pride in s čim je povezan v naši karti. Če se dotika bolj stresnih delov, prinaša trše in zahtevnejše posledice preteklosti, ob svetlejših pa pozitivne posledice preteklih odločitev in delovanja.

Omenjeni lunin mrk zdaj čutimo že dlje. Stopinje so bile aktivirane z Južnim vozlom, ko se je začela ukrajinska vojna, pozneje še s Saturnovim in Marsovim kvadratom. Vse te težke zgodbe o vojni, sovraštvu, tudi o draginji, ki jih prinaša, so že mesece v teku. V teh dneh se lahko vse te stvari samo še dokončno okrepijo in zaokrožijo. S svojim optimizmom seveda želim, da zaokroženje pomeni postopno končevanje vojne.