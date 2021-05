Popoln za vaš zaročni prstan

Poldragi kamni in diamanti so visoko na lestvici priljubljenosti, ko izbiramo zaročne prstane, naj gre za rumene diamante, safirje, rubine, peridot ali roza turmalin. Če poznamo simboliko posameznih kamnov, se lažje odločimo, kateri se ujema z nami. Peridot naj bi na primer osebi, ki ga nosi, prinesel samozavest, rubini varnost in mir, smaragdi pa jo ščitijo pred zlom in boleznijo. Rubini simbolizirajo ljubezen, strast in življenje.



Pri izbiri ne smemo pozabiti niti na obliko kamna. Za osrednji okrogli kamen je kot nalašč diamant. Držimo se načela simetrije. Zavedajte se, da bo manj robustne kamne težje rezati in obdelovati. Upoštevajte tudi, da kamni, ki se ne bleščijo, denimo turkizi, najbolje pokažejo svojo naravno lepoto, če so okrogli ali ovalni.



In katerim se je dobro izogibati? Ko tehtate, kateri so pravi za vas, preverite lestvico njihove trdnosti, ki sega od 1 do 10, pri čemer so diamanti na najvišjem mestu. Nekateri kristali, kot so lunini kamni, opali in kamena strela, so sicer čudoviti, a so na lestvici le na sedmem mestu, kar pomeni, da niso tako trpežni. Akvamarin je približno na osmem mestu in je sicer čudovit, a ker boste zaročni prstan nosili vse življenje, se splača seči po kamnih, ki so trši. Izberete lahko denimo safirje, ki so na devetem mestu.



Vsekakor pa pred končno odločitvijo skrbno proučite, kateri vam ustreza s svojo simboliko. Če ste v dvomih, se vprašajte, ali vam je mar, če gre za naravne ali umetne diamante.

