Pomoč kristalov

Ker je energija v tem času počasna ter se težko premaknemo naprej, nam bo energijska spodbuda kristalov v veliko pomoč. V tem obdobju lahko sicer premislite, katerim stvarem želite nameniti pozornost. Čeprav se zdi, da je vaše življenje precej statično, se lahko v ozadju kalijo nove ideje in gradijo pomembni novi temelji.



Pomembno je, da se posvetite sebi, poskrbite za telo. Moč, ki izhaja iz samozaupanja, bo ključ do napredka. Angelit vam bo pomagal do udobja, pomiril vas bo, zato ga lahko vključite v svoje negovalne in ustvarjalne rituale. Tudi v težkih trenutkih se vam bo pomagal povezati z ljubeznijo, blagoslovi in zdravilno energijo.



Fantomski kvarc lahko olajša transformacijo, saj nam pomaga izpustiti, česar ne potrebujemo več. Povezal vas bo z vašo energijo in vam dal moč.



Mavrični obsidian je kamen vzdržljivosti, ki jo potrebujete, ko sledite svojim sanjam. Po njem lahko sežete ob različnih zagatah – tako če želite, da bi bili vaši lasje močnejši, kot če začenjate novo službo in si morate izboriti mesto v njej. Kristal vam bo pomagal vztrajati tudi v trenutno težavnih okoliščinah.

