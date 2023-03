Pomladni ingres

Astrologom se leto začne, ko Sonce vstopi v znamenje ovna, torej s pomladnim enakonočjem. Da bi razumeli celotno leto, naredimo karto trenutka, ko je Sonce na 00 stopinj, 00 minut in 00 sekund ovna. Karta ingresa je za različne kraje drugačna. Predvsem so razlike v stopinji ascendenta in postavitvah planetov v hiše.

Pri nas (karta ingresa za Ljubljano) je ascendent v znamenju škorpijona, tako to leto pripravlja veliko preobrazbo. Lahko gremo skozi manjšo krizo, da bi bolje živeli. Točka ascendenta ima trigon na Luno v 4. hiši, tako bodo v tem letu za nas pomembni tradicija, čustveni temelji, zemlja, kmetijstvo, kmečko življenje. To lahko izboljša podeželski turizem. Obrniti se je treba na naše temelje. Ker so v 4. hiši trije planeti, med drugim Sonce, je pomembno, da v tem letu iščemo varnost, gradimo bloke, hiše, poskrbimo za šibkejše, ker je hiša večinoma v ribah.

Dan in noč sta enako dolga. FOTO: Mike_pellinni, Getty Images

Ascendent je v opoziciji z Uranom, tako prihaja skozi zunanji svet k nam možnost osvoboditve, napredka, svobode. Ascendent je v inkonjunkciji z Jupitrom v 5. hiši, kar govori, da bo veliko pozornosti na mladih, da bodo prinašali svežo novo energijo, hoteli nekaj na novo, potiskali v razvoj, a tega ne bomo znali lahkotno konkretizirati. Lahko se govori o spremembah, vezanih na šolstvo, a bo še nekaj ovir in ne bo vse hitro izpeljano.

Pomoč sosedom

V 1. hiši je točka sreče na zvezdi Bunguli v sekstilu s Plutonom, tako se zdi, da bo prevladovala sosedska pomoč, lahko finančna pomoč sosedom, ki gredo skozi večjo stisko, ker je Pluton, planet krize, v 3. hiši sosedov. Ker je Mars dispozitor točke sreče v inkonjunkciji s Plutonom, nas to lahko izčrpava in bremeni.

Vladar ascendenta je v 8. hiši, kar kaže, podobno kot ascendent v škorpijonu, da bomo šli skozi težje čase, krizo. Inkonjunkcija na Pluton lahko pomeni, da je kriza vezana na informacije, izobraževanje, a najverjetneje bo na neko sosednjo državo. Mars je na zvezdi Betelgez iz Oriona, tako nas lahko bremeni vojna velikih ali njen pritisk na naša življenja. Kriza je lahko vezana na zdravstvo, kajti Pluton je v kvadratu z osjo 6. in 12. hiše. A ker sledi v 6. hiši Venera v svojem znamenju, se čez leto stvari, vezane na zdravstvo, umirijo, celo zgledno uredijo.

Vremensko bo leto vlažno, primernejše za gojenje avtohtonih rastlin. Nekoliko hladnejše kot zadnja leta, a plodnejše.

Spet nas čaka pestro leto. Poudarek bo na skrbi za kmete, naravo, mlade, urejanju zdravstvenega sistema. Naši sosedi gredo lahko skozi hujšo krizo, ki se dotakne tudi nas. Da bi bilo leto za nas boljše, se osredotočimo nase, na naše temelje, potem bo država lažje naredila premike, ki so nujni.