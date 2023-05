Pomirite preobremenjeni um

Eterična olja lahko zmešate s kokosovim ali olivnim in jih vtirate na predel določene čakre, prav tako jih lahko nakapljate v izparilnik, da boste spodbudili in uravnovesili njihovo delovanje.

Korenska čakra je sedež našega občutka varnosti. Za večji občutek prizemljenosti in stabilnosti v življenju uporabite pačulijevo olje. Spolna čakra leži dva prsta pod popkom in je središče naše ustvarjalnosti in spolnosti. Ylang ylang in sandalovina delujeta kot afrodiziak in pomagata sprostiti zastalo spolno energijo.

Olje sivke pomirja

Sončni pletež na trebuhu je temelj našega zaupanja in samozavesti; s cimetovim boste dodali več ognja, z oljem poprove mete pa ohladili pretirano odvečno vročino. Srčna čakra leži sredi prsnega koša: olje vrtnice spodbuja ljubezen, prav tako odžene depresijo in nespečnost. Grlena čakra je naše središče izražanja.

Evkaliptusovo bo očistilo sinuse in grlo v primeru kašljanja ter sprostilo poti, kar spodbuja gladko in jasno samoizražanje. Tretje oko na čelu, med obrvmi, je sedež naše intuicije. Olje sivke pomirja, tudi pri glavobolu, ter odpravlja blokade tretjega očesa. Pomirja preobremenjeni um in nam pomaga doseči višje ravni zavedanja.

Kronska čakra je naša povezava z vesoljem, duhovnostjo in lepoto. Olje kadilne bosvelije je eno duhovno najmočnejših in pogosto uporabljenih. Že tisoče let je znano, da prinaša mir in jasnost uma.