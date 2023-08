Pomen Plutona

Ko stopamo k Plutonu, gremo v podzemlje. Ni prijetno stopiti v svet senc in pogledati, kar smo skladiščili v podzemlju, s čimer se nismo hoteli srečati. Nikogar ni, ki bi nam povedal, da so to le ostanki preteklosti, ki jim dajemo moč. Zdi se, da nam je bila vzeta moč, a smo jo predali sami, ko smo zavračali dele sebe. Ko sprejmemo vsako senco, ji ne pustimo, da nas obsede, izgubi napetost in se nam vrača kot naša moč. Na tak način človek postane bolj zavesten, ni ujet, ampak svoboden, obvlada svoj svet.

Pluton je povezan z rudarji, jamarji, kriminalci, gangsterji, razbojniki, prostitutkami, kriminalisti, psihoterapevti, s tirani, diktatorji, teroristi. Simbolizira tiste, ki raziskujejo, hočejo priti stvarem do dna – detektivi, raziskovalci. Povezujemo ga s kirurgi, terapevti, zdravilci, ki spremenijo potek dogodkov, pod njegovo vladavino so magi in čarovnice. Ker ga povezujemo s smrtjo, simbolizira pogrebnike.

Čeprav je pritlikavi planet, vpliva na nas. FOTO: Oksana Baranovska/Getty Images

Pluton predstavlja psihološke lastnosti, pred katerimi bi pobegnili, ki jih nočemo sprejeti kot del sebe in jih projiciramo na druge. Ker je povezan s prvo čakro, je v njem prvobitna moč. Od tu prihaja potreba po moči, ki je včasih kruta in neizprosna, intenzivne seksualne želje, prvotni nagon 'beži ali napadi', ki doživlja vsako nevarnost intenzivno, dramatično, kot da gre za preživetje. Od tu jeza, bes, maščevalnost, krutost, primarni nagoni v nas. Ko te teme na tak ali drugačen način ne obvladamo več, se nas polasti in postanemo tisti, ki ranimo, posilimo, mučimo, ubijamo. Lahko jo dušimo in je ne želimo videti, tako gremo v vlogo nemoči, smo mučeni, posiljeni, ranjeni, ubiti. Edini način je, da je ne tlačimo in ji ne pustimo, da nas obsede, temveč jo spregledamo kot to, kar je. Pozitivne plati Plutonove narave so neverjetna moč regeneracije, sposobnost preobrazbe, ki izhaja iz soočanja z lastnimi sencami.

Pluton vlada vsemu, kar doživljamo kot umazano, od človeškega do navadnega blata, urina, smeti, stranišče, kanalizacijo. Povezan je s smrtjo, pokopališčem, mrtvašnico, krematorijem, vojsko, simbolizira tank, mine, rakete, jame, vse, česar se bojimo – vampirje, pošasti, kriminal, terorizem. Vlada insektom, kačam, škorpijonom, parazitom, operacijam, terapijam, spolnosti, prostituciji, striptizu.

Pluton je duhovno povezan z idejo ponovnega rojstva, smrti, je prehod iz ene v drugo obliko bivanja, simbolizira reinkarnacijo. Celica je tudi Pluton, tako so vse genetske napake povezane z njim, maligna obolenja, spolni hormoni, žleze z notranjim izločanjem, tumorji, materina znamenja in proces obnavljanja.