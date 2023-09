Pomen planetov v hišah

Če si pomagamo z asociacijo gledališke predstave, lahko rečemo, da se igralec (planet) z neko določeno vlogo (znamenje) giblje na določeni sceni (hiše) neke drame.

Venera v tehtnici je drugačna v prvi hiši, kot če je v drugi hiši ali mogoče v osmi. Povsem ista Venera, z istimi aspekti, toda v drugi hiši, kaže drugačno ljubezensko zgodbo. V prvi hiši nam kaže prijetno, prijazno in simpatično osebo, za katero so ljubezen in odnosi bistveno vodilo. V tem primeru Venera opisuje lik, podobo in temperament človeka. Venera v drugi hiši opisuje odnos do materialnih stvari; v tem primeru sta ljubezen in materialna varnost povezani, človek se lahko poroči z bogatejšim od sebe, lahko pa služi denar kot matičar ali zakonski svetovalec.

Več planetov

Planet, ki je blizu začetku ali vrhu hiše, deluje močneje kot drugi planeti v njej. Ta planet najbolj opisuje zadeve hiše. Planet, ki je tehnično še v prejšnji hiši, a že zelo blizu nove hiše, deluje bolj v zadevah sledeče hiše.

Hiše, v katerih je več planetov, so bolj poudarjene, in to pomeni, da se človek več ukvarja z zadevami te hiše. Prazna hiša ne pomeni nujno, da so zadeve te hiše manj pomembne v življenju, pogleda se, kje je vladar hiše (vladar znamenja, ki je na vrhu oz. na začetku hiše) in v kakšnih aspektih je.