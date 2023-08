Pomen Neptuna: Povezujemo ga z lažmi, varanjem, naivnostjo ...

Neptun spodbuja občutek ranljivosti, krade voljo za boj, delo. Manko, ki ga čutimo, zato zapolnjujemo s pravljicami, romantičnimi filmi, glasbo, da nahranimo notranje hrepenenje po zlitju s celoto. Drugi iščejo bližnjice do zlitja z alkoholom, drogami ali odvisnostmi. Najlepši stik z Neptunom je skozi meditacijo.

Neptun simbolizira ljudi, ki so povezani z morjem, mornarje, vse, ki se ukvarjajo s pomočjo drugim, medicinske sestre, zdravnike, psihologe, skrbnike. V njegove energije so ujeti vsi, ki iščejo bližnjice do sreče, zasvojenci, narkomani, alkoholiki, deloholiki, a tudi nemočni, potrebni pomoči, brezposelni, brezdomci, bolniki. Vlada tudi umetnikom – filmskim igralcem, režiserjem, balerinam, glasbenikom, vsem, ki so povezani s kemijo, od kemikov do farmacevtov. Pod njegovo vladavino so jasnovidci, vedeževalci, šarlatani, preroki, mistiki, svetniki, guruji, verniki.

Hrepenenje po zlitju s celoto

Bistvena energija Neptuna je hrepenenje po zlitju s celoto. Vendar je proces duhovnega razvoja čutenje, da stvari niso tako trdne, kot se kažejo čutom, da je tisto, kar vidimo, iluzija. Včasih nas tako zaznavanje plaši, povzroča negotovost, izgubo občutka varnosti, bivanjski strah. Zaradi tega iščemo pomiritev v alkoholu, drogah ali odvisnosti. Zaradi velike preobčutljivosti in neprilagojenosti materialnemu življenju so možne psihične težave in hospitalizacije. Človek zaznava tudi druge svetove (npr. duhove), zaradi česar je še bolj negotov.

Povezujemo ga z zmedo, nejasnostjo, zavajanjem. FOTO: Suman Bhaumik, Getty Images

Občutljivost človeku s poudarjenim Neptunom omogoča sočutje, sposobnost vživljanja v druge, kar so igralci izmojstrili, hkrati deluje kot skener, da izvemo, s kom imamo opraviti. Povezujemo ga z lažmi, varanjem, prevaro, naivnostjo, lahkovernostjo, sanjarjenjem, zavajanjem, s pasivnostjo, lenobo, zaspanostjo, zasanjanostjo, zmedo, nejasnostjo. Po drugi strani je navdih, ideal, vizualizacija, božjanska zavest, intuicija, telepatija. Včasih se pod njegovim vplivom počutimo kot žrtev.

Simbolizira stvari, povezane z nafto, plastiko, opiate in alkohol, glasbila, ples, pravljice, poezijo, risanke, film, fotografijo, morje, živali, rastline v njem, plovila, meditacijo, jogo, duhovne prakse.

Neptun je sinonim za duhovnost. Z njim prihajajo uvidi, angeli in bitja, ki nas poskušajo voditi iz trpljenja, doživetje blaženosti, ki nas poveže z vsem, kar prinese radost, tišino in mir. Vendar lahko postanemo odvisni od duhovne energije drugih ali meditacije. Lahko se pod njegovim vplivom ne angažiramo v svetu in postanemo odvisni od drugih, ne znamo poskrbeti zase.

Z Neptunom pridobljene informacije v smislu intuicije, uvidov je treba precejati skozi zdrav razum in preverjati dejstva, če ne, smo zmedeni in nerealni.

Vlada imunskemu sistemu, žlezam, limfnemu sistemu, stopalom, alergijam, avtoimunskim boleznim, mentalnim, psihosomatskim in boleznim odvisnosti, utrujenosti, zaspanosti, šibkosti, zastrupljanju telesa, epifizi in timusu, povečani občutljivosti za zdravila, možni so nejasni bolezenski simptomi in napačne diagnoze.