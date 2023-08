Razkrivamo pomen luninih vozlov

Karmična lunina vozla lahko pojasnita, zakaj imajo nekateri ljudje na prvi pogled lahko življenje, drugi pa težko. Slednji so morda zaprosili za življenje, v katerem bo treba predelati več lekcij, plačati veliko karmičnih dolgov in doseči velik razvoj.

Prav tako opredeljujeta naše poslanstvo. Njuna os nam kaže povezavo s preteklostjo in v prihodnost. Južni vozel razkriva, s čim smo prišli v to življenje: naše prednosti in pomanjkljivosti, seštevek naše dobre in slabe karme. Je kot kovček, ki smo ga prinesli s seboj. Znamenje, v katerem je, nakazuje našo naravo in prirojene značajske poteze, ki se jasno izražajo z našim vedenjem in dejanji. Ta so samodejna in temeljijo na naših uspehih in strahovih iz preteklosti. Za seboj imamo kdo ve koliko življenj, polnih izkušenj na področju znamenja, v katerem je južni vozel.

Lažje nam je torej nadaljevati početje, pri katerem lahko uporabljamo te lastnosti. V teh starih oblačilih nam je udobno kot v stari pižami, čeprav so nam prirojena nagnjenja prešla v tako trdovratno navado, da radi izražamo tudi manj zaželene lastnosti znamenja južnega vozla, kar prinaša veliko nezadovoljstva, zastojev in kesanja. Na južni vozel lahko gledamo kot na šibko točko.

V horoskopu ležita v nasprotnih znamenjih. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Za to življenje pa smo izbrali cilj in naredili načrt, da pridobimo pozitivne lastnosti, ki jih simbolizira nasprotno znamenje, v katerem leži naš severni vozel. Ta predstavlja prihodnost, najvišje kvalitete, ki smo jih nameravali razviti. Južni vozel predstavlja območje udobja, severni pa, kar je za nas novo in nenavadno – zato potrebujemo pogum, da se podamo v novo.

Na področju severnega vozla nas čaka vodstvo, vendar si moramo zavestno prizadevati v tej smeri, da bomo pritegnili vse blagoslove, ki jih vesolje hrani za nas. Premik naprej nam prinese srečo.

Lastnosti severnega vozla ne kažemo, dokler jih ne vzgojimo in razvijemo. Dogodki in okoliščine nas vse življenje potiskajo k temu cilju in nas spodbujajo, da razvijemo te nove veščine. Kadar hočemo nadaljevati po stari poti, nam življenje prinese nezadovoljstvo, da bi nas spomnilo na naš namen in cilj. S prerazporejanjem energije lahko uporabimo vse številne talente, ki smo jih prinesli s seboj, da bi izpolnili svojo nalogo. Morda potrebujemo samo spretnost, povezano z južnim vozlom, da izpolnimo poslanstvo, ki ga predstavlja severni vozel.

Večina ljudi predeluje kak del tega osebnega izziva vse življenje, a jim ga še nekaj ostane za naslednje. Če ste zelo ozaveščeni, boste morda ugotovili, da imate v zvezi z južnim vozlom še nekaj nerešenih zadev, čeprav ste razvili že veliko lastnosti severnega vozla. Nekatere poteze južnega vozla lahko še kar ostajajo z vami, ker so vam prešle v navado. Nekateri ljudje žal napredujejo le malo ali nič, čeprav bodo v novem življenju spet dobili priložnost. Postopoma nam nazadnje vsem uspe. Kar zadeva srečanje z našo duhovno usodo, namreč neuspeh ne obstaja.