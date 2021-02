Pomembnost počitka

Študije kažejo, da v enem samem dnevu sprejmemo več informacij, kot so jih naši predniki v celotnem svojem življenju. Nenehno smo namreč bombardirani z dražljaji, hkrati pa si v tekmovalnem poslovnem okolju nenehno prizadevamo narediti več, kot v resnici zmoremo. Vse to ima za ceno pomanjkanje počitka in pospešen proces staranja. Na zahodu se srečujemo z naraščajočo epidemijo stresa, ki sili naša telesa, da dohajajo pospešeni ritem in vedno večjo zapletenost življenja. Izgorelost, apatija in izčrpanost so samo spremljevalni pojavi, ki nas ne samo spravljajo v depresijo, ampak škodijo tudi našemu telesu. Če si dovolite vzeti čas za počitek in obnavljanje telesa, se zdite drugim skoraj egoistični.



Telo pa se ne more obnoviti brez počitka, svarijo taoisti. Potrebujemo namreč dovolj sproščenega in brezskrbnega časa ter spanja – biti ga mora dovolj, da se lahko pozdravimo na vseh ravneh. Če živimo tako, da telesu ves čas omogočamo premor, spodbudimo tudi proces pomlajevanja, so prepričani. Naučiti se moramo razstrupljanja, počivanja in omejevanja stresa. Sicer dovolimo strupom in stresu, da uničita naše telo in pospešita staranje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: