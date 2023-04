Pomembno je, da zaščitimo svoje energijske meje

Bolj ko se zavedamo, bolj smo povezani s svetom, drugimi, predniki, okoljem prek plasti svojega energijskega polja. Če nimamo zdravih meja, drugi vdirajo vanj, nam črpajo energijo ali prelagajo svoje težave na nas. Terapevtka in avtorica Cyndi Dale pravi, da se lahko zaščitimo tako, da vizualiziramo števila v svojem polju, saj uskladijo avrične plasti s svojo frekvenco in spodbudijo spremembo.

Število 1 pomeni nove začetke, postavi na prvo mesto vas in vaše potrebe. Uporabite ga, če vam drugi črpajo energijo. Dvojka uravnava razmerja, ustvari zdrava zavezništva. Uporabite jo, če želite ohraniti moč v partnerstvu. Trojka odraža optimizem, je število kreacije, združi začetek in konec, konča zmedo. Uporabite jo, če vas vsak vleče na svojo stran in ste v kaosu, hiperaktivnosti. Štirica so temelji in stabilnost, ravnotežje. Uporabite jo, če drugi preveč vplivajo na vas in se želite prizemljiti. Pet je število napredka, modrega odločanja, sposobnosti napredka. Uporabite ga, če ste deloholik ali prenašate bremena drugih, če želite ustaviti ponavljajoči se vzorec.

Prekinjanje vzorcev in navad

Šestica je število svetlobe in teme, odločitve za eno ali drugo. Uporabite jo, če ste pod vplivom drugih in se želite osvoboditi. Sedem je božansko načelo, odpira nas ljubezni, odstrani dvome. Uporabite jo za božansko pomoč. Osem seva moč in neskončnost, osvetli karmo in ponavljajoče se vzorce ter lahko zbriše stare. Uporabite jo za prekinjanje vzorcev in navad. Devetica je sprememba in harmonija, odstrani staro in nas odpre za novo, odstrani zlo.

Uporabite jo, če želite spremeniti svojo pot. Desetica kaže gradnjo, nove začetke, fizično materijo. Uporabite jo za okrepitev namere. Enajst je navdih, odpre vas božanskemu, prinaša samozavest, uporabite jo za duhovno vodstvo. Dvanajst kaže obvladovanje človeške drame, odpira naš božanski jaz, odpuščanje. Uporabite jo, ko delate na svojih mejah in želite spodbuditi odpuščanje.