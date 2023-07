Pomembna je vaša vibracija

Vse je energija v nenehnem spreminjanju. Ko ste na dnu in izčrpani, vam je upadla energija. Ko ste zadovoljni in spočiti, prekipevate od nje. Da se odrinete od dna in si zvišate vibracijo, zahteva nekaj vaje in truda. Včasih se namreč ujamemo v spiralo negativnosti in nimamo moči, da bi prekinili začarani krog.

Včasih vam energija upade iz podzavestnih razlogov, drugič vam je jasno, kaj je vzrok: z nekom se sprete, polijete juho, zamudite avtobus, zaparkirajo vas, dolgo delate … Ko se nakopičijo negativni dogodki, nas lahko to potegne navzdol, odvisno od čustvene vpletenosti, ki jih spremlja. Nekatere lahko prizadene že šefova osornost, ki nima zveze z njimi.

Potrudite se ostati zdravi in spočiti

Najboljše, kar lahko storite, je, da se prebijete do bistva zadeve. Vsak čustveni odziv je namreč povezan s pretresom iz otroštva, podzavestjo ali spomini. Če odkrijete, kaj vas v resnici vznemirja, lahko spremenite svoje odzivanje.

Drugi vzrok za znižanje vibracije je, da se izogibate nečemu, kar bi morali narediti, opaziti, spremeniti. Če na primer ne sledite svojim ciljem ali občutkom. Poskusite meditirati in najti odgovore, da pridobite dodatni vpogled v dogajanje. Ne ignorirajte več problema, ampak se mu posvetite. Odkrijte vzroke!

Visoko vibracijo ohranjate z duhovnimi tehnikami, zdravim prehranjevanjem, zavestnim dihanjem, kar je povezano s čustvenim dobrim počutjem. Predvsem in najprej se potrudite ostati zdravi in spočiti.