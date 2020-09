Pomagajte si s simboli

Prvi zaščitni simbol, izredno uporaben v vsakdanjem življenju, je krog zlate svetlobe na tleh, ki pomeni prosim, spoštuj moj osebni prostor. Zamislimo si ga lahko v dvigalu ali nakupovalnem centru, ko ljudje pritiskajo na nas ali so v zraku čudne energije. Takoj se boste počutili bolje, pogosto pa se bodo ljudje odmaknili, saj jim boste dali energijsko vedeti, da bi radi svoj prostor. Če čutiš negativno energijo neke osebe ali prideš v prostor, kjer so se dogajale slabe stvari, ter si zelo senzibilen, pa si lahko predstavljaš, da se daš v valj.



Osmica je simbol za partnerske in poslovne odnose. V mislih narišeš krog zlate svetlobe okrog sebe in drugega kot osmico, poudariš jo s fluorescentno akvamarinsko svetlobo, ki teče v smeri urnega kazalca. Osmica sporoča spoštujem te in ti prosim spoštuj mene. Narediš jo lahko s šefom, preden greš v službo, s tem pa mu že vnaprej poveš, da bi rad spoštovanje, ter postaviš meje.



Kadar pozabiš, ali si zaklenil avto, ga v mislih postaviš v raznobarvno napihljivo žogo za na plažo. S tem ga obvaruješ pred negativno energijo. Enako lahko naredimo s čimer koli, da zavarujemo situacijo.

Vaja za sprejemanje odločitev je simbol križišča. Zamisliš si, da greš na vrh hriba, kjer je kažipot. Nekatere poti so tiste, ki jih že poznaš, lahko pa se ti iz intuicije porodi še katera nova. Obrneš se stran, prešteješ do 10 in pogledaš, katera smer je najboljša. Lahko greš tudi v mislih po njej in pogledaš, kaj se ti dogaja.