Pomagajte si, ko niste dobro

Vsi imamo slabe in dobre dneve, od nas pa je odvisno, kako se prebijemo skoznje. Dobro je, da prizemljujemo, sprejmemo trenutna čustva z zavedanjem, da so minljiva, in hkrati poskušamo dvigniti svojo energijsko vibracijo. Toda pogosto to ni dovolj in tedaj nam pride prav vse, s čimer si lahko pomagamo, posebno če smo v situaciji, v kateri moramo delovati, kot da ni nič narobe.



V tem primeru si lahko pomagamo z nekaj osnovnimi kristali, ki nas bodo okrepili. Ne bodo spremenili naših čustev ali težav, v katerih smo, le podprli nas bodo. Vedeti moramo, da nobeno čustvo ni pravilno ali napačno in da zaradi njih nismo dobri ali slabi in šibki. Roževec imejmo pri sebi, da nas pomiri in bomo spet začutili ljubezen. Držimo ga v desni roki ali nosimo na srčni čakri. Šungit nam bo pomagal počistiti in sprostiti energijo nakopičenih čustev z nizko vibracijo. Držimo ga v desni roki ali ga, ko sedimo, položimo pod desno stopalo. Selenit bo prinesel mir, spokojnost in olajšanje. Držimo ga v desni roki ali nosimo na srčni čakri, lahko tudi spimo z njim pod blazino. Hematit nas bo hitro prizemljil in laže se bomo vrnili v svoj center. Nosimo ga v žepu ali nogavici. Hrizokola nam bo pomagala nežno spustiti žalost, jezo, strah, obup in sprejeti sočutje. Nosimo jo na srčni čakri ali položimo na tretje oko; vibracije tega kristala nas bodo pomirile.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: