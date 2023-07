Pomagajte neodločnežem

Nekateri ljudje se težko odločajo in tega sploh ne marajo, še več, zanje je pogosto značilno, da dolgo premlevajo, na koncu pa se vedno odločijo napačno. Astrološko povezujemo neodločnost, tehtanje in izogibanje odločitvam z znamenjem tehtnice, hkrati pa so ljudje z močno poudarjenimi ribami pogosto zmedeni, zgubljeni in svet vidijo skozi svojo čustveno prizmo, zato pogosto naredijo kakšno neumnost. Če nekdo ob vas tone vedno globlje v posledice svojih nespametnih dejanj, postanite vzornik, ki mu bo takšna oseba sledila. Delite z njim svoje boje, povejte, kako jih boste premagali, pokažite mu, kako vam je uspelo kaj doseči. Če bodo neodločneži namreč obdani z ljudmi, ki znajo harmonično živeti, se bodo naučili sprejemati dobre odločitve. Poleg tega jim dajte nasvete, ki jih potrebujejo, saj boste morda z njimi preprečili katastrofo. Ponudite jim čustveno oporo. Naj vedo, da se lahko naslonijo na vas, kajti v težkih okoliščinah nas pri sprejemanju odločitev lahko ustavijo naši lastni možgani, čustva, tesnoba, lahko pa imamo le preveč informacij, ki nas zmedejo. M. B. Z.