Polna luna v ovnu prinaša velike spremembe za te štiri astrološke znake: ne bo prizanesljiva

Merkur in Venera sta se pomaknila naprej, pred nami pa je še eno pomembno astrološko obdobje, to je polna luna v znamenju ovna, ki bo nebu 29. septembra.

Oven je ognjeno znamenje, za katero so značilni entuziazem, pogum in impulzivnost. Pred nami je tako obdobje polno sprememb in presenečenj.

Ta čas nas spodbuja k ustvarjalnosti in moči, v ospredje pa bosta prišli naša samozavest in drznost. Ker je za vogalom delni sončni mrk (14. oktober), vam bo morda prav ta polna luna pomagala, da v svoje življenje prikličete stabilnost. Ni nujno, da je to nekaj velikega, a ustvarjanje rutine zase, postavljanje meja ter prinašanje lepote in umetnosti v življenje so stvari, ki vam lahko pomagajo.

Bo pa polna luna najbolj ponagajala naslednjim štirim astrološkim znakom, ki jih po mnenju astrologov čaka kar nekaj preglavic.

Oven

Odločitve, ki jih sprejemate v obdobju polne lune, bodo v prihodnosti povzročile velike spremembe. Čas je, da prekinete z nečim starim, kar vas je obremenjevalo, in greste naprej. Ne bo minilo brez stresa in nakopičenih frustracij.

Kozorog

Polna luna, ki bo v vaši četrti hiši, vam prinaša družinsko krizo ali težave s stanovanjem. Lahko se zgodi, da se boste selili.

Tehtnica

Pred vami je obdobje, ki bo prineslo veliko spremembo v partnerskih odnosih. Če ste poročeni, je možna kriza. V službi vas čakajo novi izzivi in ​​preizkušnje.

Rak

Polna luna vam prinaša stresen dogodek v službi. Preprosto boste morali presekati in sprejeti poslovno odločitev, ki bo vplivala na potek vaše kariere. Možni so nesporazumi in konflikti z oblastmi.