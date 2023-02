Polna luna, ki prihaja 5. februarja, bo udarila ta štiri znamenja: čakajo jih krize, zapleti in drage napake

Polna luna, ki bo tokrat v znamenju leva, bo na nebu 5. februarja 2023, in po mnenju astrologov bo imela največji vpliv na srčne zadeve, lahko nam vliva zaupanje in nam pomaga napredovati. Kot zanimivost naj dodamo, da februarsko polno luno imenujemo tudi »snežna luna«. Včasih je veljalo, da v februarju zapade več snega kot v katerem koli drugem mesecu, od tukaj tudi ime.

Kaj pomeni polna luna v levu?

Leva pogosto povezujejo s kraljevimi družinami in glamurjem. Je ponosna energija, ki nas spodbuja in samozavestno stopamo skozi življenje. Pod to polno luno je pomembno, da se nalezemo nekaj iskrive energije tega ognjenega znamenja. Zato se posvetite stvarem, ki jih imate radi, počnite, kar želite, nekaj, kar vam daje občutek posebnega in pozitivno vpliva na vaše življenje.

Štiri znamenja, ki bodo najbolj na udaru

Lev

Polna luna v vašem znamenju vam prinaša povečane ambicije in potrebo po spremembi življenja. Vendar bodite previdni pri svojih odločitvah, še posebej nekaj dni pred in po polni luni, da ne naredite napak, ki bi vas lahko drago stale. Čustveni boste, ranljivi in ​​številni ljudje vam bodo šli na živce.

Bik

Polna luna bo imel največji vpliv na vaš dom in družino. Kaže na povečano skrb za bližnje in možne zaplete s stanovanjem. En družinski član vam bo povzročal veliko težav in ni izključeno, da bo prišlo do prepirov. Določeni pripadniki vašega znamenja bodo razmišljali o selitvi.

Škorpijon

Polna luna bo najbolj vplivala na področje vaše kariere. Zaradi tega bodo napetosti naraščale, želeli boste zamenjati službo ali poklic. V vsakem primeru se boste burno odzvali na dogodek, o katerem boste slišali na delovnem mestu, in te spremembe bodo za vas težke.

Vodnar

Polna luna se bo najbolj dotaknila polja partnerstva, prinaša vam krizo v zakonu. Partner vam bo zameril, da mu ne posvečate dovolj pozornosti, vajina razhajanja pa bodo vse bolj opazna. Poskusite najti kompromis med željami in realnostjo. Če imate tudi poslovnega partnerja, se morate pripraviti na morebitno krizo, piše alo.rs.