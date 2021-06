Poletni spogledoskop: kako ga ujeti, če je …

Ovna ne boste ujeli, on bo vas – odločno in takoj, brez nepotrebnega besedičenja in taktike. Ob njegovi nepotrpežljivosti ne bosta zdržala do spalnice, a se vam bo za to strastno oddolžil. Hvalite ga!



Bik je izbirčen in išče najboljšo ponudbo, zato se pokažite v najboljši luči. Spogledujte se z njim in poskrbite, da bo ohranil zanimanje za vas. Povabite ga na kopanje v mesečini.



Dvojček ne prenese dolgčasa, zato morate biti zabavni, zgovorni, zanimivi. Pomagajte si s šalami in anekdotami, povabite ga na pustolovščino, presenečajte ga. Sladke besede bodo najboljši trik zanj.



Rak je nežen in občutljiv, zato mu morate zagotoviti, da ga ne boste ranili. Bodite romantični, prijazni, povejte mu, da si želite družino. Poskrbite, da se bo čutil ljubljenega. Skuhajte mu nekaj, ob čemer si bo oblizoval prste.



Leva hvalite, postavite ga v središče pozornosti in se odkrito spogledujte z njim. Pozorno ga poslušajte in občudujte. Hkrati se pokažite v najboljši luči, da bo ponosen na vas in se vam ne bo mogel upreti.



Devica je zadržana neprebojna trdnjava, perfekcionistka, ki bo opazila vsako vašo napako, zato boste morali biti vztrajni, odločni, popolni. Ne silite je v spontanost in je ne presenečajte! Marinirajte jo počasi.



Pravi pristop za tehtnico je dvorjenje. Pot do njenega srca ne bo težka, pripraviti jo boste morali do tega, da se zaljubi. Romantika je ključ, sveče, večerja in vino, izogibajte pa se npr. taborjenju.



Škorpijona boste morali izbezati na plan in mu predstavljati izziv, zato ne razkrijte takoj vseh kart. Obožuje intrige, avanture … Bodite seksi, zapeljivi, skrivnostni in podžgite njegove fantazije.



Strelec se hitro zaljubi, zato ga ne bo težko zapeljati. Očarajte ga s svojim videzom in obnašanjem – hitro bo pogledal v vašo smer. Pazite le, ker ima kratkotrajno pozornost.



Kozorog je zahteven in strog. Če ne spadate v njegov okvir, boste težko prišli do njegovega srca. Zapeljujte ga počasi, saj ni človek ljubezni na prvi pogled. Nagovorite njegov um!



Vodnar je precej nepredvidljiv. Najbolje bo, če izhajate iz prijateljstva ter ga ne omejujete, ampak mu pustite svobodo. Pokažite svoj čut za pustolovščine, spontanost in okoljevarstveno prizadevanje!



Ribe so sanjavo znamenje, zato je ključno vzdušje. Odpeljite jo na čudovit kraj in bodite kot vila iz sanj, nežni z njenimi čustvi. Čutna masaža in sončni zahod bosta opravila preostalo.

