Poletje prinaša veselje in ljubezen

Po izzivih drugega koronskega leta nas čaka razmeroma mirno poletje, ki nam bo predvsem po zaslugi dobrotnika Jupitra v ribah vse do avgusta prinašalo več upanja in priložnosti. Odprite se sveži energiji in si napolnite baterije, saj nas čaka težja jesen, ko bodo spet na udaru mediji, zdravstvo in izobraževalni sistem, tudi mladi, umetniki in gostinci bodo pod velikim pritiskom. Zdravstveno se sicer ne bo ponovil lanski scenarij, bomo pa reševali napake iz preteklosti in se počutili nemočne. Čim več lepega si zato privoščite že sredi julija, ko se povežeta Venera in Mars ter nam prinašata veselje, ljubezen in zadovoljstvo. Svojega srčnega izbranca boste sicer najlažje zapeljali, če se poučite o tem, kako mu lahko zlezete pod kožo glede na njegovo zodiakalno znamenje. Vsi smo rojeni pod srečno zvezdo, le najti jo moramo. Kam pade znamenje strelca v vaši rojstni karti, vam bo pokazalo, na katerem življenjskem področju vas čakajo uspeh, napredek in sreča.

