Poleti je čas za sanje

Počitnice, dolg dopust, potovanja v daljne kraje, poleti se življenje premakne v naravo izza štirih sten doma. Družimo se s prijatelji, preživljamo čas zunaj, tudi naša zavest se zdi neomejena. Imamo dovolj energije za reči, s katerimi se nam sicer ne ljubi ukvarjati, tako da se lotevamo mnogih novih izzivov. Iščemo semena, ki jih bomo posejali, da bodo pozneje obrodila sadove.

Psihologi pravijo, da sicer uživajte v tem sproščenem času, a ne načrtujte ničesar brez realne osnove. Naša naivna otroška duša si namreč predstavlja, da se bodo vsa poletna sanjarjenja tudi uresničila, zato smo pozneje lahko razočarani.

Zdaj je najboljši čas

V tem času se napojite s sončno svetlobo. To sinhronizira našo notranjo uro in spodbuja notranje telesne procese, poleg tega napolni našo dušo s svežo energijo. Čim več časa preživite na prostem, pri tem seveda ne pozabite na zaščitno kremo.

Ker je poleti dobre volje na pretek in se zdi, da jo vsaka dejavnost še spodbuja – pikniki, sprehodi v parku, plaža, koncerti in kino na prostem –, je to tudi čas za druženje. Vzdržujte kakovostno družabno mrežo – vprašajte se, ob kom se dobro počutite, kdo je vaš pravi prijatelj. Zdaj je najboljši čas, da se povežete in družite z ljudmi, ki so pomembni za vašo zgodbo.

Hkrati ta čas prinaša nešteto spominov na mladost in otroštvo. Razmislite, kaj ste imeli tedaj radi in o čem ste sanjali, ko ste bili stari deset, enajst let. Postavite to vprašanje tudi prijateljem in partnerju. In ko odkrijete, kaj je to bilo – zadevo ponovite ter uživajte v njej kot otrok.