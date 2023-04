Pokličite angela varuha

Vsak od nas ima svojega angela varuha, ki je tu, da nam pomaga, ko potrebujemo njegovo pomoč. Vedno je z nami in nas spremlja od rojstva do smrti. Obdaja ga bela svetloba, vodi nas in skrbi za to, da ne skrenemo na napačno pot. Ima ime, s katerim ga lahko pokličemo. Kako mu je ime, lahko odkrijete tako, da sedete na miren kraj, se sprostite, zaprete oči in globoko dihate. Štejte svoje vdihe in izdihe.

Ko pridete do 20, ga vprašajte, kako mu je ime. Umirite svoj um in prisluhnite. Lahko se vam razkrije s črkami, besedo, sliko ali asociacijo. Če se nič ne zgodi, prosite, naj bo glasnejši. Največkrat boste prejeli ime kot misel, ki vas bo prešinila. Niste si je izmislili, prava je, saj angeli telepatsko komunicirajo z nami.

Morda boste pozneje opazili, da se ime pojavlja, kamor koli greste - to so znaki, ki vam jih pošilja angel. Pogosto se niti ne boste zavedali, da varuh pazi na vas, seveda pa ga lahko tudi prosite, naj vam pomaga v težavnih situacijah in ob zahtevnejših izzivih.