Poiščite svoja lunina vozla

Severni in južni lunin vozel in dogodki, ki izhajajo iz njiju, navadno vključujejo druge ljudi in naše odnose z njimi. Ob povezovanju in srečevanju z drugimi plačujemo karmične dolgove, jim delamo usluge ali pobiramo obresti in uživamo svojo dobro karmo.

V resnici nas pogosto prav ljudje, zaradi katerih smo jezni ali nesrečni, prisilijo k temu, da se naučimo svojih karmičnih lekcij in se premaknemo naprej. Ko si to priznamo, začnemo dojemati, za kaj pravzaprav gre. Na Zemlji je nihče ne odnese brez kakega neporavnanega dolga. Nekatere bo treba plačati v tem življenju skupaj z novimi, ki si jih nabiramo sproti.

Hindujski astrologi severni vozel imenujejo Rahu, zahodni Caput Draconis, najbolj znan pa je kot Zmajeva glava. Predstavlja točko, skozi katero k nam priteka kozmična energija, hkrati pa uteleša našo sposobnost odzivanja na nove izkušnje. Tu je točka pričakovanja in sprejemanja nove, sveže energije.

Južni vozel hindujski astrologi imenujejo Ketu, zahodni Cauda Draconis, najbolj razširjeno zanj pa je poimenovanje Zmajev rep. Z njim povezujemo žrtvovanje in omejitve, hkrati pa predstavlja našo sposobnost, da se osvobodimo preteklosti.

Morda imamo celo jasen občutek odgovornosti in spoznanja o dolgovih, ki jih moramo plačati. Simbolizira tudi potrebo, da nekaj spustimo ali izpraznimo. Kot kaže njegov simbol, je kot prazna posoda, ki jo je treba napolniti. Vesolje tu nekaj pričakuje od nas.

Kot par delujeta lunina vozla podobno kot dvosmerni tok, saj se dopolnjujeta. Sodelujeta drug z drugim, tako kot kraka prevesne gugalnice. Severni lunin vozel nam daje novo gradivo, da ga sprejmemo. Na področju južnega vozla pa v življenju nekaj žrtvujemo.

Nekatere karmične dolgove bomo plačali v tem življenju skupaj z novimi, ki si jih nabiramo sproti. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Tam sežemo vase po izkušnje in spoznanja, ki so se nabrali v nas, da jih delimo z drugimi in jih vračamo večji celoti. To je večinoma povsem nagonski in naraven proces, in kadar človek obvlada svoja lunina vozla in ta naravni ritem, doživi izpolnitev v obilju. Skupaj razkrivata naše odnose z drugimi in naše povezave v širšem kontekstu.

Eden od vozlov bo imel sicer vse vaše življenje očitnejši ali prevladujoč vpliv. Da bi spoznali, kaj je vaše poslanstvo, morate najprej določiti položaj vozlov v svoji rojstni karti.