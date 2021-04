Poiščite sanjska sporočila

Če želite čim bolj uspešno raziskovati svoj sanjski svet, pojdite vsako noč v posteljo ob isti uri, a pred 22.30, in spite od sedem do devet ur. Izogibajte se alkoholu, kofeinu in zdravilom, ki bi motili spanec. Raje nekaj ur prej poskrbite za sprostitev – vadite jogo, naredite si kopel ali meditirajte. Odločite se, da se boste spomnili svojih sanj. Če si želite uvid v neko situacijo, prosite zanj.



Trikrat ponovite: »Sanj se bom spomnil/-a jasno in živo!« Na nočni omarici hranite pisalo in papir, da sanje zapišete, sicer jih boste pozabili. Zapišite vsako podrobnost, tudi svoje občutke. Budilko imejte pri roki, da jo lahko hitro izklopite, ko začne motiti vaše sanje. Čez dan pa bodite pozorni, saj lahko kaj, kar slišite, sproži spomine na sanje. Vaša duša vam namreč želi z njimi nekaj sporočiti, le odkriti morate, kaj. Zavedajte se, da podzavest z vami govori s simboli. Klet denimo predstavlja potlačeno in skrito, oblačila vloge, ki jih igramo, tehnologija, da morate nekaj nadgraditi, voda pa, da je nekaj treba očistiti.



Če ne prepoznate bistva sanj, je koristno, da jih poimenujete s časopisnim naslovom, ki vam bo vzbudil asociacije. Povežite jih s svojim življenjem in trenutnimi situacijami, saj vam svetujejo, kako jih najlaže premagate.

