Poiščite pravo rešitev

Najboljša rešitev določene situacije pomeni najugodnejšo za vse vpletene na ravni duše. Temelji na medsebojni povezanosti ter se izogiba bližnjic, ki sicer sprostijo napetost, toda dolgoročno prinašajo škodljive posledice. Takšna rešitev ne poraja negativnih čustev in odzivanja iz strahu, npr. hudobe, maščevanja, varanja, laganja, kraje … Spodbudi zdravljenje duše ter osvetli duhovna načela, ki smo jih napačno razumeli, da smo se zaplezali.

Da bi našli tako rešitev za katero koli težavo, si moramo postaviti naslednja vprašanja, ki nam bodo omogočila razumevanja ozadja in rešitve situacije, pravi intuitivna gurujka Penney Peirce. Zato se vprašajte: Ali me težava vodi k novemu učenju in je priložnost za rast? Kako prispeva k mojemu osebnostnemu razvoju? Če težava vztraja in se proces nadaljuje v isti smeri, kaj se bo najverjetneje zgodilo? Kaj se lahko zgodi, če samo spustite in pustite, da se stvari same postavijo na svoje mesto? Kaj se boste naučili, če se odvije najhujši scenarij? Ali mora priti do tega ali se lahko lekcije naučite prej? Kako želi energijski pretok vzpostaviti boljše vzorce? Katera rešitev prinaša največje olajšanje, veselje in gladko manifestacijo na fizični, čustveni, mentalni in duhovni ravni za posameznika, skupino, skupnost? S katero rešitvijo vsi pridobite? Ali gledate na situacijo preozko in morate pogledati širše? Ali lahko, če sami ne najdete rešitve, prepustite reševanje svojemu telesu in univerzalnemu polju energije? Lahko prepustite zadevo vesolju in prepoznate znake in napotke, ki se bodo pojavili?