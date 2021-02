Pogumni ljudje zmagujejo

S pogumom se borimo proti strahu in premagujemo svoje notranje ovire. Ravno pogum je tisti, ki nas lahko odtrga od zastarelih načinov razmišljanja in vedenja ter nam odpre nove poti ter vnaša spremembe. Odpira nam vrata, če le poskušamo in se ga oprimemo, osvobaja nas, ustvarja občutek moči, zmage, uspeha, postavi nas korak naprej, prinaša nam ugled.



Če se odločite, da boste pogumno delovali namesto pasivno čakali v strahu, se vam lahko odprejo nova obzorja. Čudovitemu občutku, da ste premagali sebe, sledijo nove priložnosti in občutek osvoboditve iz primeža vsega, kar vas je prej omejevalo.



Če še vedno omahujete, imate dve možnosti: lahko počakate, da vas bodo okoliščine same prignale tako daleč, da boste morali biti pogumni in delovati, lahko pa se zavestno odločite in začnete z manjšimi koraki. Če na primer potrebujete pogum na delovnem mestu, lahko sodelavki najprej poveste, da ne utegnete dokončati vsega dela, ki vam ga nalaga, preden se z njo pogumno soočite in trdno postavite svoje meje za naprej.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: