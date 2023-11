Pogovorite se z blokadami: Vedno sodelujejo z vami in vam predajo informacije

Se tudi vam dogaja, da v določeni situaciji niti ne prepoznate, da je za vas škodljiva ali vam vzbuja negativna čustva? Šele čez čas se nato začnete zavedati, da se zaradi nje ne počutite dobro ali ste izčrpani. Ne razmišljate dalje in neprijeten občutek odrinete v podzavest. Toda pri tem ne pomislite, da vse, kar potlačimo, slej ko prej pride na plan v takšni ali drugačni obliki, lahko tudi kot bolezen.

Poleg tega so zadeve, ki nas vznemirjajo, vedno povezane z našimi bolečimi točkami in blokadami v nas. Ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce zato svetuje, da analizirate določen dogodek ter naštejete vse neprijetne občutke, ki jih je sprožil v vas. Opredelite tudi vzrok zanje, npr. »neprijetno mi je, ker sem morala govoriti s sestro, ker je bil taksist nesramen do mene, ker sem izgubila denarnico«.

Predstavljajte si, da je tema, ki vas je vznemirila, koža, napeta okoli vaše nezavedne blokade. Soočite se z njo. Recite ji: »Povzročaš, da se počutim (na določen način).« Odgovorila vam bo: »V resnici sem tvoj prijatelj. Poskušam ti pokazati, da (poslušajte, kaj).« Nato nadaljujete: »Pokaži mi, v kaj se zapletam. Česa se v resnici bojim? Povej mi, kako lahko vidim celotno sliko.«

Zapomnite si namreč, da podzavestne blokade želijo, da jih razumete in razrešite. Zato vedno sodelujejo z vami in vam predajo informacije, ki jih potrebujete, če prosite zanje, pravi jasnovidna duhovna avtorica Penney Peirce.