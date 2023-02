Pogosto vidite teh 15 živali? Prinašajo vam duhovno sporočilo

Tako kot imamo duhovne vodnike, imamo tudi duhovne živali. Morda ste odkrili povezavo z določeno živaljo, vendar še vedno ne poznate natančne simbolike, globokega pomena ali namena. Z učenjem o vsem tem lahko pridobite pomemben vpogled vase, svojo osebnost, veščine ali situacije.

Duhovna žival nosi pomenljiva sporočila in nauke za tiste, ki jih znajo slišati in razvozlati. Funkcija vaše duhovne živali je, da vas vodi in pritegne vašo pozornost na nekaj, kar je treba še spoznati in obravnavati, ali da vam pokaže veščino, ki jo lahko uporabite in razvijate naprej.

Duhovne živali ni mogoče izbrati. Ona izbere vas. Vse, kar morate storiti je, da se zavedate; v večini primerov bo duhovna žival najbolj prisotna takrat, ko tavate iz svojega običajnega stanja duha, na primer med meditacijo, sanjarjenjem ali drugimi spremenjenimi stanji zavesti, piše Atma.

Sokol

Sokol je znak duhovne zaščite in predstavlja višjo zavest. Če pogosto vidite sokola ali podobe sokola, lahko to pomeni, da presegate ali se vzpenjate na novo raven zavesti.

Ta mogočna žival pogosto velja za glasnika, ki prinaša sporočila iz duhovnega in nevidnega sveta. Če imate sokola kot duhovno žival, lahko uporabite svojo intuicijo, da vas vodi v življenju.

Vabi vas, da se posvetite vsakodnevnim obveznostim. Sporočilo je, da se izogibajte motnjam in se osredotočite na trenutno nalogo.

Sokol je tudi ptica roparica. To poudarja vašo sposobnost vodenja in vplivanja na druge ljudi. Čas je, da prevzamete več pobude in ste aktivni.

Lahko tudi nakazuje, da imate sposobnost preučiti situacijo, preden ukrepate. Opazujte situacijo in ukrepajte ob pravem času.

Tako kot lahko sokol vidi zelo podrobno na velike razdalje, lahko tudi vi vidite tisto, česar drugi ne vidijo. Morda imate afiniteto do razkrivanja velikih življenjskih skrivnosti in vedeževanja v takšni ali drugačni obliki. Morda ste naravno nagnjeni k videnju, bodisi v sanjah bodisi v budnem stanju. Moč te živali podpira vaše dodatne senzorične sposobnosti in intuicijo.

Medved

Medved je žival prvinske moči, suverenosti, najvišje moči in neodvisnosti, krasi ga zaščitna materinska energija.

Medved nas globoko povezuje z našimi koreninami, z našimi predniki. Če ga sanjate ali se vam pojavi med meditacijo, vam sporoča, da ste v neposrednem stiku z materjo zemljo.

Pomen medveda je, da je prišel čas, da svojo intuicijo, to je subtilno »zvezdno moč«, povežete s surovo »medvedjo močjo«, da bi premagali čas preizkušenj, teme in zime.

Medved vas vabi, da pazite, da vaša surova medvedja moč ne prevlada nad duhovno močjo intuicije in instinkta. Potrebno je ravnovesje teh dveh sil.

Vrana

Pogosto velja za slab znak, vendar srečanje z vrano lahko pomeni, da ste pripravljeni opustiti nekaj starega ali da ste pripravljeni vstopiti v cikel »smrti in ponovnega rojstva«.

Vrana zelo redko nakazuje fizično smrt, namesto tega je znak bližajočega se ponovnega rojstva.

Sova

Ko vidite sovo, je to znak, da morate biti pozorni na svojo intuicijo in modrost. Sova se pojavi tudi kot opomnik, da bodite pozorni na vse občutke, ki vam jih pošilja intuicija, ko vas poskuša usmeriti v pravo smer.

Sova je lahko tudi znak, da se morate uskladiti s svojo resnico in delovati pristno.

Kot duhovna žival vas vodi, da vidite za tančico prevar in iluzij; pomaga videti, kar ostane skrito.

Noč je še posebej ugoden čas za ustvarjalnost, zato je najbolje, da si prav takrat vzamete čas in se posvetite svoji ustvarjalni energiji.

Bogomolka

Bogomolka nas opominja, da je čas, da v naša življenja vstopita mir in spokojnost. Prihaja kot glasnik, ki nas spominja na moč tišine in ustvarja prostor v našem življenju za stvari, v katerih uživamo.

Če bogomolko vidite večkrat, je to lahko znak, da obstaja sporočilo, na katero morate biti pozorni, ali pa da morda nekaj pogrešate.

Kuščar

Če kuščarja vidite večkrat, je to lahko znak, da morate več pozornosti nameniti svojim sanjam in ciljem. Morda ste izgubili izpred oči, kaj lahko dosežete, ali pa imate negativne občutke glede svojih sposobnosti.

Kuščar je opomnik, da imate moč in da morate več časa posvetiti negovanju najvišje poti.

Kača

Kača je močan opomnik vaše življenjske moči in vaših strasti. Če večkrat vidite kače ali slike kač, morate biti pozorni na svoje globoke interese in strasti ter vložiti več energije v njihovo uresničevanje.

Videti kačo lahko pomeni tudi, da vstopate na kraj zdravljenja in prenove.

Pajek

Pajek nosi močno simboliko ustvarjanja in duhovne povezanosti. Če pogosto vidite pajke, je to lahko znak, da morate prilagoditi svoj ustvarjalni potencial in slediti vsem idejam ali navdihom.

Lahko je tudi znak vaše povezave z duhovnim svetom in lahko nakazuje, da vam duh poskuša poslati sporočilo ali opomnik na to povezavo.

Kačji pastir

Življenje kačjega pastirja je posebno. Od rojstva do njihove smrti lahko mine le nekaj tednov. Njegova krila ga bodo ponesla na potovanje, ki bo trajalo 55 dni in prepotoval bo na tisoče kilometrov. Morda se bo kje na svoji poti ustavil, morda opravil paritveni cikel ali pa bo to storil, ko bo prišel do konca svoje poti. In po tem bo umrl.

Nikoli se ne bo vrnil tja, kjer je začel svojo pot, se bodo pa vrnili njegovi potomci in nadaljevali to življenje, tisti vzorec, ki so ga izvajale generacije pred njim. Vzorec je vedno enak, izležejo se, selijo, parijo in nato umrejo.

Kačji pastir je opomnik, da niste sami in da vas varujejo vaši angeli varuhi in duhovni vodniki.

Če večkrat vidite kačje pastirje, to pomeni, da ste na pravi poti in v pravo smer.

Pikapolonica

Pikapolonica običajno velja za znak sreče in nakazuje, da gredo stvari vam v prid. Če pogosto vidite pikapolonice ali slike pikapolonic, je to lahko znak, da morate biti hvaležni za vse, kar imate in kar vam življenje daje.

Pikapolonica tudi nakazuje, da je pravi čas, da se premaknete naprej in začnete uresničevati svoje največje sanje in želje.

Metulj

Metulj nas spomni na moč preobrazbe in da se mora zgoditi notranja sprememba, preden se lahko pojavi zunanja sprememba.

Če pogosto vidite metulje, je to lahko znak, da morate spremeniti ali osvoboditi nekatere misli ali občutke, ki vas zadržujejo.

Metulj lahko nakazuje tudi cikel preobrazbe ali rasti, ki se dogaja v vašem življenju.

Volk

Če pogosto vidite volka ali podobe volka, lahko pomeni, da je čas, da posvetite pozornost ljudem, s katerimi se obkrožate.

Volk lahko pomeni, da se morate naučiti sprejemati pomoč drugih.

Je simbol zvestobe, notranje moči in intuicije. A volk prinaša tudi nova spoznanja. Včasih je treba prestopiti ovire, tvegati, odstopati od »normalnega« vedenja, ki vas omejuje, kajti le tako se boste naučili novih stvari in rasli, ne glede na to, da se morda prestopanje teh meja zdi neprivlačno ali celo boleče.

Volk vam sporoča, da boste v življenju imeli čas, ko boste morali biti sami in spoznavati lastno moč in vero v svojo intuicijo, vendar bo tudi čas, ko boste v izpolnjujoči skupnosti. Volk združuje ta nasprotja.

Lisica

Lisice prihajajo kot opomnik, da bi lahko sprejeli drugačen pristop k svojemu življenju. Če pogosto vidite lisice ali slike lisic, boste morda morali spremeniti in prilagoditi svoje razmišljanje o nečem in način, kako se stvari lotevate.

Lisice so lahko tudi kot opomnik, da morate iskati veselje, stvari ne jemati tako resno in se več smejati.

Ko se v vašem življenju pojavi lisica, spodbuja k akciji in hitrim spretnim potezam.

Ta duhovna žival vas lahko prav tako pozove k večji preudarnosti v odnosih, bodisi v službi, prijateljstvu ali odločitvah, ki jih boste sprejeli.

Lisica vas lahko vodi tako, da vas uči lekcij na način, da se počutite izzvane ali včasih celo prevarane. Ohranite močan smisel za humor in bodite modri po pridobljenih lekcijah.

Moč lisice je odlična podpora pri razvoju vaše sposobnosti iskanja najostrejše in najpametnejše rešitve problema. Prikličite vodstvo lisice, ko se počutite izgubljene in potrebujete pomoč pri iskanju poti.

Pes

Psi so tu, da branijo in pomagajo ljudem. Poleg fizične zaščite nas varujejo tudi pred uroki in kletvicami. Pes bo poskušal preprečiti težke energije, ki prihajajo na nas, tako da te energije absorbirajo. Varovali nas bodo pred nevidnim in vidnim.

Psi so povezani s sončno energijo. Ljudje, ki imajo psa ali bi ga želeli imeti, pogosto iščejo več svobode, energije in neodvisnosti. Otroci bodo čutili potrebo po psih, ko bodo potrebovali več družbe in pozornosti.

Pes prinaša sporočilo, da je čas za novi začetek življenja.

Mačka

Mačke naj bi bile celo zdravilke, ki znajo s svojim telesom, tačkami in predenjem uskladiti naše neuravnovešene čakre.

Astrološko so mačke povezane z našo luno, ki predstavlja materinska čustva, skrb in ljubezen. Ljudje bodo čutili potrebo po mačkah, ko takih občutkov v njihovem življenju ne bo več.

Mačke lahko odstranijo nakopičeno negativno energijo iz vašega telesa. Če je v družini več kot ena oseba in je samo ena mačka, lahko postane preobremenjena z negativnostjo zaradi vsrkavanja energije več ljudi.

Prav tako vas ponoči varujejo, da nezaželeni duhovi ne morejo vstopiti v sobo, medtem ko spite. Zato hočejo spati na vaši postelji. Če mislijo, da ste v redu, ponoči ne bodo spale z vami. Če se dogaja kaj čudnega, bodo skočile v vašo posteljo.

Če nimate mačke in se pojavi potepuh, je to zato, ker jo takrat potrebujete. Zahvalite se mački, da je izbrala vaše gospodinjstvo. Če imate druge mačke in ne morete sprejeti potepuške, ji poiščite dom.

Mačka je popolna učiteljica prepuščanja, sproščanja in bivanja v trenutku.