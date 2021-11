Poglejte vase in spremenite svoje navade

Eden najlažjih namigov je, da se odločite za stalni čas pisanja. Nekateri izberejo jutro, da se s svežimi mislimi ozrejo v pretekli dan in v novega pred njimi, mnogi pa raje izberejo večer, ko so dogodki preteklega dne še sveži. Kateri koli del dneva boste izbrali, imejte v mislih, da morate za pisanje dnevnika hvaležnosti nameniti nekaj minut v svojem dnevu.

Naj ne postane to ena od obveznosti, za katere nenadoma rečete: »Oh, bom jutri zjutraj!« potem pa vas jutro preseneti, vstanete prepozno, šef že nekaj zahteva od vas, zajtrk pojeste stoje in oddrvite v službene obveznosti. Na tak način lahko zelo hitro opustite svoje dobre namene za navado, ki vam lahko spremeni življenje. A ker pride dan, ko se nam zdi, da ne najdemo ničesar, za kar smo v njem hvaležni, ali pa smo vse tisto, kar nas v življenju navdušuje in zadovoljuje, že (petkrat) zapisali, smo za vas pripravili še nekaj pripomočkov, s katerimi boste laže poskrbeli za svojo hvaležnost.

Poiščite nove teme

Tudi po tem, ko že nekaj časa uspešno vodite dnevnik, je lahko težko najti nove stvari, o katerih bi pisali in razmišljati. Če ste o določeni temi že pisali, si omislite nov zorni kot. Na primer, če ste že pisali o tem, zakaj ste hvaležni za svojega zakonca, ga poskusite pogledati z vidika nekoga drugega. Morda boste našli nove stvari, o katerih bi lahko pisali, na primer: »Hvaležen sem za način, kako ravna z drugimi.« Ne pozabite, da lahko pišete o vsem ne glede na to, kako veliko ali majhno je. Če imate še vedno težave s temo, je tu nekaj nepričakovanih idej za dnevnik hvaležnosti, ki vam bodo pomagale premagati to blokado.

Pišete lahko o ljudeh: o osebi, s katero že dlje niste govorili; nekom, ki živi daleč; učiteljih vašega otroka; vaših sodelavcih; nekom, s katerim se težko razumete; glasbeniku, avtorju ali umetniku, čigar delo vas še posebno navdihuje; neznancu, ki vam je polepšal dan.

Pišete lahko o stvareh: jutranji kavi; najljubši hrani; stvareh, ki jih uporabljate vsak dan; o svoji službi; dejavnostih ali hobijih, v katerih uživate; o svojem telesu; vonju, vidu, okusu itd.

Pišete lahko o mestih: o tistem, v katerem živite; najljubši počitniški destinaciji; mizi v službi; postelji; parku v vaši bližini; rojstnem kraju; najljubši trgovini.

Kaj naredi hvaležnost za vaše življenje? • Dolgotrajno srečo lahko poveča za 10 odstotkov in zmanjša depresijo za več kot 30 odstotkov. • Lahko izboljša psihično in s tem tudi fizično zdravje, tako da občutite manj bolečin. • Lahko izboljša vaš spanec, tako da lahko spite dlje in bolje. • Hvaležnost lahko izboljša vaše odnose, vključno s tem, da vam pomaga razviti nova prijateljstva.

Tudi o idejah lahko pišete: družinski tradiciji; neumnem trenutku, ki vas je nasmejal; boju, ki ga trenutno bijete; nedavni spremembi v vašem življenju; nedavnem dosežku; letnem času, nečem novem, česar ste se nedavno naučili.

Najdite, kaj vam ustreza

Eden najbolj osvobajajočih delov dnevnika hvaležnosti je, da ni pravil. Namenjen je samo vašim očem (razen če se odločite, da ga delite z nekom), zato se lahko osredotočite na to, kar vas zanima in kaj vas veseli. Radi čečkate? Kupite si dnevnik s praznimi stranmi brez vrstic in zapiske pospremite z risbami. Ste vizualna oseba?

Vadite svoje veščine za fotoaparatom in prilepite fotografije na stran, da naredite hibrid dnevnika hvaležnosti in beležke. Ko se boste na to dejavnost navadili, razmislite o vključitvi zakonca in otrok. Pri večerji vsi delite stvari, za katere ste hvaležni, ali jih vključite v nočno rutino pred spanjem. To je lahko odličen družinski čas in vam bo pomagal prevzeti odgovornost.

Redno se sprašujte

Tako kot je pomembno vedeti, zakaj uvajate novo navado, je tudi dobra praksa, da občasno preverite pri sebi, ali se še spomnite, zakaj ste to začeli in ali učinkuje. Se po tednu dni počutite drugače? Po enem mesecu? Enem letu? Pomislite, ali ste zdaj bolj srečni. Morda so se vaše interakcije z drugimi izboljšale ali pa je vaš samogovor postal bolj pozitiven. Če boste kdaj potrebovali nekaj, da se poberete iz slabega počutja, ponovno preberite stare strani, da vidite, kako daleč ste prišli.

Zdaj ko veste, kako začeti, ste na dobri poti do uspešne prakse beleženja hvaležnosti. Morda boste ugotovili, da vas bo razmišljanje o stvareh, za katere ste hvaležni, navdihnilo, da to hvaležnost izrazite drugim. Razmislite o delitvi sentimentalnega citata o najboljšem prijatelju z nekdaj bližnjim prijateljem, s katerim ste izgubili stik, ali pošljite zahvalno razglednico za majhno gesto, ki jo je nekdo naredil za vas. Ne pozabite le, da se pri začenjanju pisanja dnevnika ne razburjajte, saj je potreben čas, da ustvarite novo navado. Pozitivnih učinkov je neskončno, zdaj je čas, da to ugotovite tudi sami!