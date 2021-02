Pogled v prihodnost

Svet se pospešuje, fizična vibracija Zemlje je hitrejša in posledično se pospešuje tudi vibracija naših teles, čustev, uma, pravijo guruji. Fizični svet se približuje vibraciji nefizičnega. Vidimo, da so vidni in nevidni svetovi povezani. Z višjo frekvenco v telesu lahko čutimo energijo okoli sebe, se zavedamo, da ni fizičnega in zunanjega ali ločenega od nas. Zato se vse dogaja zelo hitro in mogoče so skoraj hipne manifestacije misli.



Hkrati je močnejši tudi podzavestni um in vse, kar zanikamo in potlačimo, npr. izkušnje strahu so tudi povečale svojo frekvenco, zato stvari ne morejo več ostati potlačene, privrejo na površino in nas preplavijo s spomini, da lahko počistimo pretekle izkušnje, ker niso več usklajeni z našo novo frekvenco in nas zadržujejo na mestu. Zato prihaja toliko družbenih škandalov na plan, da jih lahko razjasnimo, tako kot skrivnosti in laži.



To čiščenje podzavestnega sicer povzroča kaos na svetu, a je nujni korak, če želimo napredovati. Ljudje, ki se upirajo novi frekvenci, bodo imeli težave, bolezni, nesreče, smrti, težko bodo dohajali druge in na neki točki ne bodo mogli več delovati. Tudi korporacije in podjetja bodo spoznali, da star način mišljenja ne deluje več.



Nekateri bodo propadli, hkrati pa se bodo pojavila nova podjetja z drugačno korporativno hierarhijo. Motivacija namreč ne bo več temeljila na tem, da so vodilni na vrhu, ampak da soustvarjajo kot enaki v povezanem kolektivu.

