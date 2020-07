Podprite korensko čakro v času epidemije

Senčni del nas vključuje naša omejujoča prepričanja, travme, tudi iz preteklih življenj, naučene vzorce in ujeta čustva. Če se odločimo delati na njih in se osvoboditi, lahko živimo bolj polno življenje in razvijemo svoje potenciale. Prva čakra leži na dnu hrbtenice, ujema se z rdečo barvo in skrbi za zadovoljevanje naših osnovnih potreb. Blokirajo jo lahko mentalne in čustvene blokade, ki sčasoma vodijo v obolenja, težave v odnosih in drugje.



Prvo čakro spodbudite, če ste prisotni v trenutku, tu in zdaj. V času pandemije ste si morda želeli biti nekje drugje, zato je vaša energija razpršena, nostalgični ste do preteklosti in preigravate prihodnje scenarije. Ko čakra dobro deluje, se počutite prizemljene in močne. Če jo želite uravnovesiti, si recite: »Kličem nazaj vso svojo življenjsko energijo v vseh časih, prostorih in dimenzijah. Dovolim si biti tu v tem trenutku s sprejemanjem in zavedanjem.« Tudi ko se čutite osamljene, neslišane, nevidne, trpi prva čakra. Ne zavedate se, da smo vsi povezani. Če želite rešiti to svojo senco, se vprašajte, kdaj ste se čutili bolj varne sami kot z drugimi. Katere misli in čustva vas zadržujejo, da si ne dovolite biti ranljivi z bližnjimi?



Ker prva čakra predstavlja korenine, osnovo, bazo, je pomembno tudi, da ohranjamo osnovno duhovno vez z materjo Zemljo. Kadar pretrgamo vez s planetom, nismo več prizemljeni. Prva čakra bo odlično delovala, če začutite tla pod nogami, čutite, da vas Zemlja podpira, hodite bosi, meditirate v rastlinjaku ali na travi … Rastline lahko vprašate, kaj bi vam želele sporočiti in kako se lahko povežete z njimi. Prav tako je korenska čakra v neravnovesju, ko niste uglašeni s svojim telesom. V času epidemije se je širil kolektivni strah, zato morda niste zaupali svojemu telesu, da je sposobno samozdravljenja. Čakro podprete tako, da mu spet zaupate. Vsak dan poslušajte, kaj vam prigovarja, gibajte se zavestno, masirajte se in negujte. Tudi tesnobnost, pomanjkanje upanja ter dvom o vsem so sence prve čakre. Čeprav je kriza pahnila na plan negotovost in strah, lahko predelate ta čustva. Večkrat na dan si recite: »Zaupam procesu življenja in napredku svoje duše. Pozdravljam univerzalno zavest, ki me podpira.«



Ne pozabite na občutke finančne negotovosti, ki blokirajo prvo čakro, zadolženo za upravljanje z denarjem, hrano, varnostjo. Če deluje dobro, čutite, da so vaše osnovne potrebe izpolnjene. Varni ste, preskrbljeni in hvaležni za vse, kar imate. Če ne, se vprašajte, ali ste nenehno pod vtisom, da potrebujete in morate kupiti več stvari. Ugotovite, koliko je dovolj za vas.